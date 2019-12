Hausverbot am Faschingsabend

Ilmenau. Vorläufig eingestellt wurden in dieser Woche die Verfahren wegen Hausfriedensbruchs gegen drei Angeklagte aus dem Ilm-Kreis. Zwei der drei Beschuldigten müssen allerdings hohe Geldstrafen als Auflage bezahlen, wenn der Beschluss von Richter Jörg Türpitz rechtskräftig werden soll.

Dem Trio wurde vorgeworfen, sich bei einer Faschingsveranstaltung in Februar diese Jahres in Martinroda derart unflätig aufgeführt zu haben, dass sie in den frühen Morgenstunden des Hauses verwiesen wurden. Damit war die Gruppe nicht einverstanden. Es soll zu einem lautstarken Wortgefecht mit dem Sicherheitsdienst gekommen sein, bei dem Mitarbeitern sogar Schläge angedroht wurden, schilderte ein Zeuge.

Der Abend begann aus Sicht der Angeklagten, allesamt deutsche Staatsbürger im Alter von 47, 31 und 23 Jahren, mit dem Treffen in einer Privatwohnung. Hier wurden die ersten alkoholischen Getränke eingenommen, bevor es dann zum Fasching ging. So ging das den ganzen Abend über am Tresen des Gemeindesaals weiter, bis die Männer Zeugenberichten zufolge stark angetrunken, aber nicht völlig vernebelt waren.

Die Beschuldigten waren eigenen Angaben zufolge völlig überrascht von ihrem Rauswurf. Lediglich einer der drei ließ über seinen Anwalt aussagen, dass es möglicherweise Belästigungen von Frauen aus der Gruppe heraus gegeben habe, die ihm selbst unangenehm gewesen seien. Schließlich habe er verwandtschaftliche Beziehungen zu einem Mitglied des Faschingsvereins – niemals wäre er deswegen auf die Idee gekommen, negativ aufzufallen.

Nach Mitternacht verließen die Drei den Saal vorübergehend. Einer wollte rauchen, ein anderer auf Toilette. Als sie wieder zurückkamen, wurden ihnen vom Sicherheitsdienst der Zutritt verwehrt. Es habe Beschwerden von weiblichen Besuchern der Veranstaltung gegeben, hieß es. Eine der Frauen soll gegen ihren Willen am Hinterteil angefasst worden sein. Das bestätigte auch eine Verantwortliche für die Organisation des Faschingsabends. Zwar habe sie persönlich nichts davon gesehen. Doch von verschiedenen Mitwirkenden wurde ihr der Sachverhalt geschildert. Daraufhin erließ die Sicherheitsfirma das Hausverbot, wozu sie laut Vertrag berechtigt war, stellte Vorsitzender Jörg Türpitz fest.

Dem Inhaber der Sicherheitsfirma Schläge angedroht

Doch offenbar wollte es ein Teil der Gruppe nicht dabei bewenden lassen. Schließlich habe man zehn Euro Eintritt bezahlt und die Nacht sollte noch länger werden. Der Chef der Sicherheitsfirma wurde schließlich zur Szenerie am Saaleingang gerufen, wo er Zeuge einer lauten Diskussion wurde. „Die haben ganz schön Theater gemacht“, erinnerte er sich. Als ihm einer der Drei Schläge in Aussicht stellte, verständigte er nach einer Vorwarnung die Polizei. Dass er damit nicht lange zögerte, lag seinen Aussagen zufolge daran, dass ihm die beiden Jüngeren aus anderen Veranstaltungen schon aufgefallen waren. Selbst als die Beamten vor Ort waren, soll der per Anwalt vertretene Angeklagte noch gedroht haben.

Der Ältere hingegen habe das Hausverbot hingenommen und sei bei dem Vorfall in Martinroda eher schlichtend aufgetreten, erinnerte sich der Inhaber des Sicherheitsdienstes. Das Verfahren gegen den 47-Jährigen wurde deswegen auch ohne Auflagen eingestellt. Ohnehin war er strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten.

Bei den jüngeren Beschuldigten sah das etwas anders aus. Zwei offene Verfahren vermerkt die Akte im einen Fall. Der andere Mann soll erst im Frühjahr unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Fahrzeug Schäden verursacht haben. Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs stellte Richter Türpitz in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft gegen die Beiden nur unter Auflage einer Geldstrafe ein. 1400 Euro muss der eine Angeklagte an die Ilmenauer Tafel des Marienstifts Arnstadt überweisen. 1200 Euro soll der Andere an den Straffälligen und Bewährungshilfeverein zahlen – etwas weniger, da er unterhaltspflichtig ist.