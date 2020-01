Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimatstube in Gräfinau-Angstedt soll aufgewertet werden

Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz (parteilos) zog in der jüngsten Einwohnerversammlung eine Bilanz des verwaltungstechnischen Übergangs des Ortes, der seit Juni 2018 Ilmenauer Ortsteil ist. Der Übergang in die neue Verwaltungsform als Ilmenauer Ortsteil sei trotz einiger Stolpersteine am Anfang sehr gut gelaufen.

Ersatzlösungen gesucht

Sie bedaure mit den Bürgern, dass es im Ort keine Bankfiliale mehr gibt und der Einkaufsmarkt im Sommer schloss. Man bemühe sich um Ersatzlösungen. Den grünen Markt, welcher allwöchentlich im Dorfzentrum Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren und Angebote von anderen Kleinhändlern bereithält, bezeichnete sie als einen solchen Ersatz.

In die Erfolgsbilanz rechnete sie auch den Tag der Vereine, die Veranstaltung zum Volkstrauertag, die Zusammenarbeit mit der Regelschule im Ort und die Unterstützung der Grundschule in Langewiesen, das Vier-Orte-Treffen, den Umzug der Firma Werkö von Königsee nach Gräfinau-Angestedt sowie Feste ein.

Umfassende Baumaßnahmen geplant

Für 2020 sind einige Maßnahmen geplant. Der Bauhof bekommt ein neues Salzsilo, am Ankenbach wird der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen, die Zufahrt zum Wiesengrund wird gestaltet und am Hopfberg wird gepflastert. Der Festplatz an der Wasserleite soll umgestaltet werden – nebst Fertigstellung der Beleuchtung.

Als größere Projekte nannte Gorzelitz die Aufwertung der Heimatstube und die Umsetzung des Nutzungskonzeptes für das Rathaus. Sie schlug die Gründung eines Heimatvereines vor und warb gleichzeitig um Mitglieder.

Für Heiterkeit mit einem Anflug von Bedauern sorgte das Versprechen des Kontaktbereichsbeamten Torsten Knoch, sich um Gräfinau-Angstedter Ortsangelegenheiten auch neben der offiziellen Sprechzeit kümmern zu wollen. Das falle ihm in seinem großen Wirkungsfeld mit den Orten Frauenwald, Stützerbach, Geraberg, Elgersburg, Martinroda, Wümbach und Bücheloh nicht gerade leicht, sagte er. Ein Bürger mahnte eine Änderung der Hausnummern in seiner Straße an.