Heinse-Park in Langewiesen bekommt Spielschiff und Becken

Das vom Ortsteilrat Langewiesen initiierte Bürgerfest im Anschluss an die Ortsteilratssitzung am Montagabend wurde von rund 120 Bürgern genutzt, um mit den Orteilräten, aber auch Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Bei weihnachtlicher Musik wurden die Gäste auf dem Marktplatz von der Sparte Fußball des TSV 1865 Langewiesen mit Glühwein und Bratwurst kostenlos versorgt. Es gab einige Kritikpunkte der Bürger, sagte Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD), sie betrafen hauptsächlich die Parksituation im Ilmenauer Stadtteil. Diese ist derzeit auch durch die Baustelle auf dem Heinse-Park eingeschränkt, was auch Thema der Ortsteilratssitzung war, die aber nur eine Besucherin auf den Zuhörerplätzen im Rathaus erlebte.

Sascha Thäsler, Leiter Abwasser beim Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau (Wavi), stellte den Bau eines Regenüberlaufbeckens im Heinse-Park vor, Ende der Woche geht es dort in die Winterpause. Das Becken mit einem Durchmesser von 15 Metern liegt 2,20 Meter tief in der Erde und wird von einem Betondeckel verschlossen. Es ist Teil der Anschlussarbeiten des restliches Teiles von Langewiesen an die Kläranlage. Hierfür wendet der Wavi 2,2 Millionen Euro auf. Später soll es dann noch aus Kapazitätsgründen eine Erweiterung des Klärwerks in der zweiten Ausbaustufe für 1,8 Millionen Euro geben. Für die neue Parkgestaltung im Anschluss an die Bauarbeiten zeichnet das Planungsbüro Bauprojekt Ilmenau verantwortlich. Im Mittelpunkt soll ein Spielschiff aus Holz stehen, künstlerisch könnten Taue, Seile, Tongefäße, Segel und Stämme für Hingucker sorgen. Die Zufahrt zum „Deckel“ des Regenüberlaufbeckens muss für die Wavi freigehalten werden.

Ortsteilrat und Ex-Bürgermeister Horst Brandt (SPD) gab bekannt, dass er über seine Fraktion den Antrag im Ilmenauer Stadtrat stellen will, die monatliche Entschädigung der ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeisterin von Langewiesen auf 700 Euro zu erhöhen. Er begründete dass mit der Einwohnerzahl von 3067, damit habe sie darauf Anspruch. Bisher wird die Entschädigung mit Gehren gleichgestellt, das weniger als 3000 Einwohner hat. Der Ortsteilrat stimmte für dieses Vorgehen.