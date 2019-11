Hinter Sofie Thon steckt eine Sängerin aus Ilmenau

Antonia Großmann (22) aus Ilmenau, sie hat am Lindenberg-Gymnasium Abitur gemacht, trat noch 2017 beim „Thüringen Grammy“ als Singer-Songwriterin mit Gitarre unter dem Künstlernamen Aliya Thon an. Dort gewann sie den Preis für den besten selbst komponierten Song, danach kamen die Angebote für Auftritte, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Inzwischen tourt sie mit ihrem Partner Ertuğrul Güney aus der Türkei und dem Indiefolk Projekt „Sofie Thon“ durch die Lande und am 30. November machen sie Station in der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda. Als Special-Guest wird auch der Ilmenauer Gitarrist und Sänger Robert Graefe dabei sein, mit dem sie seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist. Das Konzert wird vom Verein Kulturelle Koordinierung organisiert.

In den letzten zwei Jahren hat Antonia ungefähr 100 Auftritte gespielt, viele davon mit der polnischen Cellistin Zuzanna Sosnowska. Nebenbei schrieb sie unzählige Songs auf Englisch, lebte ein Jahr mit einer Musiker-Community in den Niederlanden und hat eine Single in Istanbul produziert, welche voraussichtlich kommenden Februar erscheint. Jetzt wohnt sie mit Ertuğrul in Leipzig und studiert dort an der Uni Digital Humanities (Programmierung + Sozialwissenschaften), auch lernt sie Türkisch.

Ein ungewöhnlicher Werdegang

Im Sommer 2018 hatte erschien Antonias erste Single „Honey“ mit der gleichnamigen physischen EP. Sie hatte einige Wochen zuvor die US-amerikanische Band „Iron & Wine“ auf der GeyserHaus Parkbühne Leipzig supportet und stand kurz vor ihrer ersten eigenen Tour. Zur gleichen Zeit hatte sie mit dem seltenen Krankheitsbild des Karpaltunnelsyndroms zu kämpfen und konnte auf Grund von Schmerzen in den Armen nicht mehr Gitarre spielen. Um die Konzerte nicht absagen zu müssen, lernte Ertuğrul die Gitarrenbegleitung der Lieder. Seitdem spielen die beiden im Duo und teilen ein gemeinsames Leben.

Nach einem längeren Auslandsaufenthalt in den Niederlanden, ging Antonia im Mai 2019 mit ihm und zwei befreundeten türkischen Musikern auf eine weitere Tour. Als Band performten sie unter anderem bei der ISWI in Ilmenau, sowie im „Haus der Sinne“ Berlin und auf einer Open Air Bühne in Prag.

Sofie klingt zeitlos und passe besser zu ihr, haben ihr etablierte Musikerfreunde aus Istanbul geraten, damit habe sie aber letztmalig ihren Künstlernamen geändert, sagt sie, und außerdem ist es ihr zweiter Vorname. Rückblickend auf ihre bisherige Karriere war sie mutig und ist ins kalte Wasser gesprungen, habe viel Inspiration aus den vielen Begegnungen und Gefühlslagen von Menschen und ihren Lebenssituationen geschöpft. Diese Erfahrungen mit ihrem Umfeld, ihren Werdegang und gesellschaftliche Themen verarbeite sie auch in ihren Songtexten. Sie sei immer in einem Prozess, entdecke derzeit viele neue Aspekte an Musik, was auch mit der Programmierung und der Musikproduktion zu tun habe.

Der Vater hatte einst seiner Tochter das Gitarrespiel beigebracht, Klavier und Gesang lernte sie an der Musikschule in Ilmenau. In ihre Heimat kehrt sie regelmäßig zurück, auch um Inspiration in der Isolation der Thüringer Natur zu sammeln. Bewunderer ihrer Stimme und Texte schreiben ihr auf den Internetplattformen, dass sie ihr stundenlang zuhören könnten. Live zu hören ist sie in Ilmenau Ende des Monats im Duo. Tickets gibt es auf der Webseite der Kleinkunstbühne Roda.