Ilmenau. Das Gabelbach-Bergrennen soll in diesem Jahr letztmalig mit einer Summe in Höhe von 10.000 Euro unterstützt werden. Künftig wird der Zuschuss der Stadt abgeschmolzen, bis die Veranstaltung wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen kann, sagte Bürgermeisterin Beate Misch (CDU). Die Mitglieder im Kulturausschuss hatten beschlossen, das hochkarätige Traditionsrennen noch einmal mit einer hohen Summe zu unterstützen, da es den Namen der Stadt überregional bekannt mache. In Zukunft sollen die Zuwendungen zurückgefahren werden. Bislang ist das Rennen für die Organisatoren defizitär.