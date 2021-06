Holzhäuser Rosenrausch mit Gottesdienst und Konzert

Holzhausen. Auf dem Rosenhof in Holzhausen hat die Ernte begonnen

„Dies ist der Duft der himmlischen Herrlichkeit, tief einatmen, um mit allen Sinnen, die uns Gott geschenkt hat, zu spüren, wie wundervoll das Leben ist“, sagt Pfarrer Matthias Hock. Der Gottesdienst an diesem Sonntag findet an einem besonderen Ort statt, im Rosenhof Holzhausen. Und es sind die zarten Blüten der dortigen Damaszenerrosen, welche den himmlischen Duft verströmen.

Seit 2017 betreibt Antje Kochlett den Rosenhof in Holzhausen. 2000 Stöcke der Damaszener-Rose hat die Diplom-Ingenieurin für Gartenbau im März 2017 angepflanzt. Dabei handelt es sich um die Rosensorte, die das meiste ätherische Öl enthält und am besten für Verarbeitung geeignet ist. Gewonnen wird daraus Rosenwasser, das wiederum als Grundlage für verschiedenste Produkte dient.

Da Antje Kochletts Rosenhof einzigartig in Thüringen ist, hat ihr Konzept auch die Macher der Bundesgartenschau überzeugt. Der Rosenhof in Holzhausen wurde offizieller Buga-Partner und jetzt, wo es die Corona-Lockerungen erlauben, können nicht nur Besucher empfangen, sondern auch Veranstaltungen durchgeführt werden. Passend zum Erntebeginn.

Rosenrausch gemeinsam mit Gastwirten kreiert

„Die ersten Blüten haben wir schon geerntet“, verrät Antje Kochlett. Üblicherweise geschieht dies in den frühen Morgenstunden, wenn die wichtigen ätherischen Öle in den zarten Blütenblättern besonders stark ausgeprägt sind. Im letzten Jahr konnten sie 200 Kilogramm ernten. Auf eine ähnlich erfolgreiche Ernte hofft die gebürtige Mühlbergerin auch diesmal. „Zum Glück hat es ja rechtzeitig aufgehört zu regnen“, sagt sie. Das wissen zweifelsohne auch die Buga-Besucher zu schätzen, die schon zahlreich den Weg auf den Rosenhof fanden. Auch in Erfurt präsentiert sich Antje Kochlett jetzt mit ihren Produkten in einer der Ausstellungshallen und konnte dafür schon eine Goldmedaille gewinnen.

Gefeiert wird die Rosenblüte nun mit dem „Holzhäuser Rosenrausch“. Den hat die Rosenhof-Inhaberin gemeinsam mit lokalen Gastwirten kreiert, die ihre Produkte vom Törtchen bis zum Steak mit Rosenöl verfeinern. „Ich kann mir vorstellen, dass wir künftig jedes Jahr den Rosenrausch feiern“, sagt Antje Kochlett.

Einher geht das Ganze mit Veranstaltungen auf dem Rosenhof. Den Auftakt machte eine Buchlesung mit Jürgen Ludwig. Am letzten Wochenende wurde es dann musikalisch. In der Dreifaltigkeitskirche lud das Ensemble „Klangconsort“ zu „Liedern aus dem Garten Eden”. Christa Maria Schaller, Pastorin in Mechterstädt, hatte dafür extra Texte rund um die biblische Geschichte von Adam und Eva verfasst.

Zudem diente das Konzert einem guten Zweck: Seit über einem Jahr setzen sich Damms für armenische Flüchtlinge aus der Region Bergkarabach ein. Nun wurde Geld gesammelt für eine Bäckersfamilie, die sich eine neue Existenz aufbauen möchte. Ein Hoch auf die Liebe. Tags darauf fand dann der Gottesdienst direkt auf dem Gelände des Rosenhofes statt. „Die Pracht der Blumen ist ein wirklich schöner Ausdruck, der Wunder dieser Welt, die Gott uns geschenkt hat“, sagte Matthias Hock, der das Thema Liebe in den Mittelpunkt seiner Predigt stellte.