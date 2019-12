Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hundefamilie in Ilmenau sucht neues Zuhause

Papa Peppi und seine Stiefkids warten auf ein neues Heim. Seit Mitte November sucht ein kleine Hundefamilie nach einem passenden Zuhause. Der stolze Doggen-Mix Peppi möchte allein vermittelt werden, heiß es aus dem Ilmenauer Tierheim. Die Geschwister Dora und Little könnten auch gemeinsam in ihr neues Zuhause ziehen. Das quirlige Geschwisterpaar hat viele Gemeinsamkeiten. Sie lieben Menschen und suchen stets ihre Nähe. Außerdem sind die beiden schwarzen Schönheiten sehr verspielt und benötigen ausreichend Platz zum Toben sowie Bewegung. Optisch haben sich die jungen Mischlinge sehr unterschiedlich entwickelt. Der Rüde Little kommt vom Aussehen ganz nach einem typischen Labrador, während seine Schwester einem Schnauzer sehr nahekommt. Beide Tiere sind geimpft, gegen Parasiten behandelt und etwa zwei Jahre alt. Little wurde auch bereits kastriert. Die beiden Geschwister wünschen sich ein neues Heim mit Garten zum Spielen und Menschen, die ihren Bewegungsdrang mit langen Spaziergängen und spannenden Hundespielen auslasten.

Den ausgeprägten Bewegungsdrang hat Stiefvater Peppi mit seinen elf Jahren bereits abgelegt. Er ist ein sehr menschenbezogener, lieber und verschmuster Rüde. Als der Doggen-Mischling ins Tierheim Ilmenau eingewiesen wurde, befand er sich in einem schlechten Futterzustand. Mittlerweile geht es ihm wieder gut und er hat bereits einiges an Gewicht zugelegt. Um vor den kalten Wintertemperaturen geschützt zu sein, trägt er derzeit eine Hundedecke, bis er genügend zugenommen hat. Auch er ist kastriert, geimpft und gegen Parasiten behandelt. Alle drei Hunde teilen eine große Leidenschaft für Leckerlis und können damit spielerisch weiter ausgebildet werden. Gerade die beiden Junghunde möchten in Sachen Grunderziehung weiter gefördert werden, da sie viel Spaß daran haben, mit dem Menschen etwas zusammen zu machen.

Alle großen und kleinen Tierfreunde sind am Samstag, 7. Dezember zur Adventsfeier von 14 bis 17 Uhr ins Tierheim eingeladen. Der Nikolaus hält kleine Überraschungen bereit. Über Futter- und Geldspenden würden sich die Tiere freuen.

Tierheim Ilmenau, Ziolkowskistraße 4, Telefon: 03677/671157