Hurra, der gelbe Sack ist da

Mit dem Müll ist das so eine Sache: Die einen führen ein strenges Regime über die heimischen Entsorgungsbehälter, die anderen klatschen alles zusammen in einen Eimer. Wir wohnten mal in einem Hausaufgang, in dem sich mehrere Bewohner eine Tonne teilten. Das führte zu regelmäßigen Zwistigkeiten. Mieter A gehörten nämlich zur Kategorie der harten Trenner, Mieter B erwiesen sich beim Studium der Abfallfibel des Ilm-Kreises als Analphabeten.

Aber wenn man das System so einigermaßen verstanden hat, funktioniert es ganz gut. Außer, es kommt mal was dazwischen. Wie zum Beispiel vor zwei Wochen ein Lieferengpass bei den gelben Säcken in der Außenstelle Ilmenau des Landratsamts. Als sich bei uns zuhause der Berg leerer Yoghurtbecher zum Nanga Parbat entwickelte, sprach ich jeden zweiten Tag im Bürgerbüro vor. Mein Anliegen wurde freundlich behandelt, doch das änderte nichts an der Tatsache, dass der gelbe Sack immer noch aus war. Die Situation wurde durch Hilfslieferungen aus der Familie gelindert und dann kam der große Tag, an dem meine Nachfrage Erfolg hatte, ich stolz zwei nigelnagelneue Rollen als Beute auf den Küchentisch legte – und sehen musste, wie unsere Kinder ihren Yoghurt mittlerweile aus einem Glas löffelten.