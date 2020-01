Ilm-Kreis, Gotha: Landräte für gemeinsame Rettungsleitstelle

Ilm-Kreis. Bislang wurde über die Zusammenlegung von Rettungsleitstellen noch eher vage diskutiert. Doch laut einem Bericht unserer Zeitung am 8. Januar hat das Thüringer Innenministerium bei seinem Bestreben den Druck erhöht, die Zahl der 13 Rettungsleitstellen im Freistaat deutlich zu reduzieren. Für die Zentralisierung der lebensrettenden Einrichtungen soll eine finanzielle Unterstützung kommunaler Investitionen in Höhe von 70 Prozent der Planungs-, Bau-, und Technikkosten angeboten werden. Ziel sei es, die Rettungsleitstellen in Gera, Jena, Erfurt, Nordhausen und Zella-Mehlis sowie auf einen Standort in Westthüringen zu konzentrieren. Dazu müssten sich allerdings der Ilm-Kreis, der Wartburgkreis sowie der Kreis Gotha und die Stadt Eisenach verständigen.

Für Landrätin Petra Enders (Die Linke) ist eine Fusion von Leitstellen grundsätzlich kein Tabuthema. „Viele Landkreise haben ihre eigene Technik und ihr eigenes System. Natürlich wäre eine einheitliche Lösung besser“, sagte sie. Kosten und Personal könnten auf diese Weise gebündelt werden. Aus Enders’ Sicht wäre eine gemeinsame Leitstelle mit dem Landkreis Gotha denkbar – wenngleich sie natürlich die Hoffnung hat, dass diese idealerweise in der Nähe des Industriegebiets „Erfurter Kreuz“ und damit im Ilm-Kreis ihren Sitz hat.

Wie Sebastian Arnold mitteilte, der Kreisbrandinspektor und Amtsleiter im Brand- und Katastrophenschutzamt, gehen am Tag in der Rettungsleitstelle durchschnittlich 200 Anrufe ein. In der zurückliegenden Silvesternacht wurden 168 Anliegen entgegengenommen und weitergeleitet. Zwölf Frauen und Männer arbeiten in der Leitstelle in der Arnstädter Ritterstraße, die sich in jeweils zwölf Stunden Tag- und zwölf Stunden Nachtdienst aufteilen. Sie betreuen ein Gebiet mit einer Fläche von rund 843 Quadratkilometern und 110.000 Einwohnern.

Auch Gothas Landrat Onno Eckert (SPD) ist offen für Idee, die Rettungsleitstellen in Westthüringen zu bündeln. So könne die Ausfallsicherheit erhöht werden. Geht es nach Eckert, kommt ein Standort im Landkreis Gotha infrage. Wo genau in Zukunft eine zentrale Leitstelle für Westthüringen entstehen könnte, ist jedoch noch unklar.

Für einen Sitz in der Gothaer Umgebung spricht die zentrale Lage des Landkreises zwischen Wartburg- und Ilm-Kreis. Dieser Faktor sei mitausschlaggebend, sagt Onno Eckert: „Für die gebündelte Rettungsleitstelle für Westthüringen wird ein Standort zu finden sein, der über eine gute Erreichbarkeit sowie über die nötige technische Anbindung verfügt.“ Im Landkreis Gotha gebe Orte, die „ausgesprochen gut in dieses Profil passen.“ Dort müssten Verfügbarkeit und Bebaubarkeit geprüft werden, so Eckert.

Auch wenn einer möglichen Kreisfusion vor zwei Jahren von beiden Seiten eher Ablehnung entgegenschlug – Verabredungen zwischen Gotha und dem Ilm-Kreis gibt es bereits. Seit Mitte 2018 kooperieren die beiden Landkreise auf wirtschaftlichem Gebiet miteinander. Erst im Spätsommer des vergangenen Jahres erhielt die Region einen Fördermittelbescheid in Höhe von einer knappen Million Euro vom Land Thüringen. Von dem Geld sollen Projekte ins Leben gerufen werden, die die regionale Wirtschaftsstruktur, Bildung, Forschung und den Tourismus stärken.