Ilm-Kreis: Linke hat Mehrheit im Kreistag verloren

Seit Samstagmorgen tagt die Kreismitgliederversammlung der Linken im Ilm-Kreis im Hotel Am Wald in Elgersburg. Kreisvorsitzende Anke Hofmann-Domke legte zu Beginn Rechenschaft über die beiden letzten Jahre ab, die inhaltlich maßgeblich von Wahlkämpfen und einem Rechtsruck bestimmt gewesen seien, der sich auch im Ilm-Kreis vollzogen habe.

Die Zeit sei für die Mitglieder körperlich, politisch und emotional anstrengend gewesen. Es habe Erfolge, aber auch Niederlagen gegeben. Die Landratswahl, als die gemeinsame Kandidatin der Linken, Grünen und SPD 53,6 Prozent der Stimmen bekam und damit Petra Enders (Linke) als Landrätin wiedergewählt worden ist, sei ein Erfolg gewesen. Dass es bei der Kommunalwahl allerdings nicht mehr für eine rot-rot-grüne Mehrheit im Kreistag gereicht hat, wäre eine Niederlage.

Die acht Linken im Kreistag bilden mit SPD und Grünen eine gemeinsame Fraktion, und sind damit 16 Abgeordnete. Wie man damit umgehe, dass jetzt im Kreistag auch neun AFD-Mitglieder sitzen, ist Fraktionsvorsitzenden Eckhard Bauerschmidt noch nicht klar, wie er in der Diskussion betonte. „Selbst wenn sie nichts sagt, sie ist einfach da.“

Domke stellte fest, die Gesellschaft sei aufgewühlt, neue Klüfte tun sich auf, der Rechtsruck polarisiere zusätzlich. Im Landtagswahlkampf sei die Linke jedoch stärkste Partei geworden, auch im Ilm-Kreis. Mit Christian Schaft habe einer ihrer beiden Direktkandidaten über die Landesliste das Landtagsmandat errungen.

Schaft kündigte die Eröffnung eines Jugend- und Wahlkreisbüros in Ilmenau an. Er bedauerte, dass vor der Wahl ein rot-rot-grüner Erststimmenaufruf für die Direktkandidaten der Linken nichts gebracht habe. So schaffte Donata Vogtschmidt den Einzug in den Landtag nicht. Die Kreisvorsitzende bescheinigte beiden neuen und jungen Gesichtern im Ilm-Kreis, einen erfrischenden Wahlkampf gemacht zu haben, dabei sind sie mit einem Tante-Emma-Laden auf die Dörfer zum Wahlkampf gefahren.