Ilmdarts Open im Bärsaal in Stadtilm

Am 31. März und 1. April wird in Stadtilm wieder zu den Ilmdarts Open eingeladen. (Symbolfoto)

Stadtilm. Zum fünften Mal treten die besten Dartsspieler bei den Ilmdarts Open am 31. März und 1. April in Stadtilm an. Tickets für die Finalshow gibt es hier:

Zum fünften Mal veranstaltet der Stadtilmer Dart Club vom 31. März bis 1. April die Ilmdarts Open. Der zweimalige Turniergewinner Dragutin Horvat aus Kassel will dabei erneut seinen Titel verteidigen. Mit Ihm treten laut Mitteilung weitere 127 Spieler aus allen Ecken Deutschlands im Bärsaal zum Turnier an und kämpfen um insgesamt 5100 Euro Preisgeld.

In der am Freitag stattfindenden Qualifikation spielen 96 Starter in 16 Gruppen um die letzten 32 Plätze der Hauptrunde. Die besten Zwei jeder Gruppe treffen am nächsten Tag auf die besten Spieler von 2022, die besten Spieler aus Thüringen sowie die Crème de la Crème der mitteldeutschen Steeldartliga! Neben 2000 Euro Siegprämie bekommt der Gewinner des Turniers den Siegerpokal von Bürgermeister Lars Petermann persönlich überreicht. Dieser wird zudem die Hauptrunde am Samstag feierlich eröffnen und die Auslosung der Partien vornehmen.

Besucher können die Qualifikation am Freitag ab 17 Uhr sowie die Hauptrunde am Samstag ab 11 Uhr kostenfrei besuchen. Karten für die Finalshow am Samstagabend gibt es online unter www.ilmdarts-open.de.