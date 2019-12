Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: 22 Millionen Euro für Personal im Haushalt 2020

Auf gewohnte Weise mit kleinen Zwischenspitzen brachte am Donnerstag Kämmerer Gerhard Baumgart den Haushaltsentwurf 2020 der Stadt Ilmenau im Stadtrat ein. Er sei unter mehreren Problemzonen in der Verwaltung entstanden, die Eingemeindungen spielten noch eine Rolle und es gab im Haus eine Softwareumstellung, sagte er. „Wir haben ja Probleme nur deswegen, dass wir sie lösen.“ Die Verwaltung legte einen ausgeglichen Haushaltsentwurf vor, der im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 64.693.300 Euro und im Vermögenshaushalt 20.948.200 Euro vorsieht. Eine Kreditaufnahme von 1,96 Millionen Euro ist geplant. Doch Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) erinnerte daran, dass man für dieses Jahr auch fünf Millionen Euro Kredit aufnehmen wollte, aber bisher keinen einzigen Euro sich leihen musste. Die Stadt Ilmenau muss an den Kreis eine Kreisumlage von 14,1 Millionen Euro entrichten (22 Prozent des Verwaltungshaushaltes), sie bekommt 9,7 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Personalausgaben liegen bei 22,23 Millionen Euro und entsprechen 34 Prozent des Verwaltungshaushaltes. Damit sind seit den Eingemeindungen die Personalausgaben um elf Millionen Euro gestiegen. Man rechnet mit Gewerbesteuereinnahmen von 15,2 Millionen Euro, das ist weniger als der Planansatz 2019. Man habe konservativ kalkuliert, sagte Schultheiß, denn die wirtschaftliche Entwicklung sei unsicher.

Um die dauerende Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, muss eine Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erfolgen, diese beträgt eine Million Euro für die Tilgung der Kredite, zusätzlich werden noch 354.000 Euro für Investitionen zugeführt. Die größten Investitionen betreffen den Weiterbau und Fertigstellung der Schwimmhalle und der Festhalle. Der Schuldenstand der Stadt Ilmenau erhöht sich mit der Kreditaufnahme weiter. Ende 2020 rechnet die Stadt inklusive Bäderbetrieb mit einem Schuldenstand von 19,27 Millionen Euro, das entspricht 493,91 Euro je Einwohner (39.017 Einwohner). Ende 2017 betrug der Schuldenstand der Stadt Ilmenau 50,40 Euro. Dennoch hat die Stadt auch noch eine Rücklage von 2,24 Millionen Euro. Oberbürgermeister Schultheiß sprach von einem ausgewogenen Haushalt nach vielen Abwägungen, der mache die Stadt weiterhin handlungsfähig und entwickle sie weiter. Eine Diskussion über den Etat war noch nicht vorgesehen. Die Diskussion wurd zunächst in den Fachausschüssen und Fraktionen geführt.