Ilmenau: Badevergnügen beginnt am Sonntag

Am Sonntag startet der Badebetrieb in der neuen Schwimmhalle, die zunächst auf maximal 120 Personen begrenzt ist.

Ilmenau. Unter Oberbürgermeister Gerd-Michael Seeber (CDU) wurde das Vorhaben vor vier Jahren angestoßen - sein Nachfolger Daniel Schultheiß (parteilos) kann die neue Schwimmhalle am Wochenende nun eröffnen, die er als größte Investition der vergangenen Jahre in Ilmenau bezeichnete. Entsprechend häufig klingelt gerade im Rathaus das Telefon: Fernseh- und Radiosender wollen Interviews mit dem Stadtchef führen, bevor am Sonntag der reguläre Badebetrieb startet.