Ilmenau: Beim Hausarzt ist alles anders

Nichts ist in der Hausarztpraxis von Petra Ligwe so, wie es noch vor zwei Wochen war. Die Internistin veränderte den kompletten Praxisablauf. Wo vorher manchmal bis zu 30 Patienten im Wartezimmer saßen, ist jetzt nur noch ein Patient zu sehen. Termine werden ausschließlich nach telefonischer Voranmeldung vergeben und nur ein Patient hält sich in der Praxis auf.

Eine Praxismitarbeiterin holt die Kundschaft am Hauseingang ab. Sie trägt Schutzkleidung, Schutzbrille, Mundschutz und Handschuhe. Mit Mundschutz und Handschuhen empfängt die Ärztin die Patienten im Behandlungszimmer. Es wird auf Abstand geachtet, es sei denn, eine Untersuchung erfordert mehr Nähe. Patienten mit Erkältungen werden gebeten, nicht mehr unangemeldet in der Praxis zu erscheinen.„Wir hatten früher immer eine offene Sprechstunde und haben den kompletten Ablauf in nur einer Woche umgestellt“, so Petra Ligwe.

Am Telefon nimmt jetzt eine medizinische Fachangestellte die Beschwerden auf, die Ärztin ruft den Patienten zurück. „Das Ziel ist, so wenig wie möglich persönlichen Kontakt zu haben“, so die Internistin weiter. Ein Rezeptsystem, wonach Medikamente per E-Mail oder Fax bestellt werden können, gab es in der Praxis bereits. Neuerdings dürfen Rezepte auch per Post zugeschickt werden.„Die neu angebotene Videosprechstunde nehmen unsere Patienten noch nicht so an“, sagt die Ärztin. Sie bittet, wenn möglich E-Mails zu nutzen, da das Telefon oft besetzt ist. „Ich bin sehr dankbar, dass meine Patienten das neue Verfahren mittragen.“ Rund 1200 sind es im Quartal, die bisher den Weg in die Praxis fanden.

Patienten mit Rückbeschwerden bleiben aus

Laut Petra Ligwe betreffen die meisten Anfragen in der Praxis Erkältungsbeschwerden, oft geht es um Krankschreibungen. Patienten, die sonst beispielsweise mit Rückenbeschwerden kommen, melden sich derzeit nicht. Die Reduzierung des Patientenkontaktes zur Verringerung der Ansteckung wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV) empfohlen. Somit wurden Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen abgesagt.

Dringliche Beschwerden werden weiterhin behandelt. Schutzausrüstung und Desinfektionsspray hat Petra Ligwe gekauft, als sich das Coronavirus angekündigt hatte. Ganz am Anfang gab es noch Ware. Jetzt soll über die KV Nachschub kommen. Was passiert, wenn der Vorrat ausgeht, bevor neues Material da ist? „Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen beiden Mitarbeiterinnen und muss mich selbst schützen“, so die Ärztin. „Eine Entscheidung würde ich nur in Rücksprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Gesundheitsamt treffen.“

In den Praxen müssen Kontakte weiter gering bleiben

„In Thüringen muss derzeit keine Praxis schließen, weil die Schutzausrüstung fehlt“, sagt ein Sprecher der KV. In den vergangen Tagen seien 20.000 Atemschutzmasken auf Thüringer Hausärzte verteilt worden. Kinder-, Lungen, Hals-Nasen-Ohren- und Augenärzte seien ebenso bedacht worden wie onkologische Schwerpunktpraxen und Dialyseeinrichtungen. Bei rund 1500 Ärzten macht das für Hausärzte zehn Stück je Praxis, bestimmte Praxen erhalten mehr.

Die KV Thüringen erwartet in den nächsten Tagen weitere Lieferungen, die über das Bundesgesundheitsministerium beschafft werden. Das System, die Kontakte in Arztpraxen zu reduzieren, habe sich in Thüringen bewährt. Inzwischen sind auch Krankschreibungen per Telefon möglich. „Es sind Voraussetzungen geschaffen worden, dass die Versorgung nicht zusammenbricht“, heißt es. Petra Ligwe appelliert: „Wir bleiben für Euch da, bleibt Ihr für uns zu Hause!“