Ilmenau: Bibliothek mit Abholfenster

Um während der Corona-Krise die Zeit in den eigenen vier Wänden kurzweiliger zu gestalten, wird die Ilmenauer Stadtbibliothek ab 6. April ihre Medien trotz der weiterhin gültigen Schließung für den Publikumsverkehr zur Verfügung stellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können mindestens einen Arbeitstag vorab per Telefon oder E-Mail vorbestellte Titel montags, dienstags, donnerstags und freitags in der Bahnhofstraße 7 abgeholt werden. Dazu wird ein Abholfenster eingerichtet. „Zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln kann dieser Service nur zu vorher vereinbarten Abholzeiten angeboten werden. Auch die Rückgabe entliehener Medien kann über diesen Weg erfolgen“, so Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Zum anderen besteht die Möglichkeit, vorab bestellte Medien nach Hause geschickt zu bekommen. Dieser Service ist vor allem für Menschen gedacht, die sich in Quarantäne befinden oder einer Risikogruppe angehören. Nutzer sollten darauf achten, dass die Anzahl der Medien in den Briefkasten passen muss. Eine Rückgabe ist auf diesem Weg aber nicht möglich.Die MitarbeiterInnen der Bibliothek sind telefonisch täglich von 7.30 bis 13 Uhr unter (03677) 600 420 und per E-Mail unter bibliothek@ilmenau.de erreichbar.