Ilmenau erhält zusätzliches Autobahnschild

Ilmenau. Ein seit langem gehegter Wunsch von einigen Ilmenauer Kommunalpolitikern nach einem zusätzlichen touristischen Hinweisschild auf die Stadt an der Autobahn 71 soll Wirklichkeit werden: Wie der Leiter des Kultur- und Sozialamts Nico Debertshäuser am Donnerstag auf eine Anfrage von Stadtratsmitglied Bernd Frankenberger (Freie Wähler) mitteilte, rechne er im nächsten Jahr nicht nur mit der Rückkehr der beiden bislang vorhandenen Tafeln zu Kickelhahn und Goethehäuschen, sondern auch mit einem weiteren Schild, das auf das Goethe-Stadt-Museum von Ilmenau verweist. Die Layouts für die Tafeln seien inzwischen im zuständigen Landesamts für Bau und Verkehr eingereicht worden – nun werde auf die verkehrsrechtliche Freigabe gewartet, sagte Debertshäuser.

Das aktuelle Fehlen von jeglichen Verweisen auf touristische Einrichtungen in Ilmenau ist für Frankenberger inakzeptabel. „Zwischen Erfurt und Suhl kommt die Stadt überhaupt nicht mehr vor, das ist doch traurig“, fand das Stadtratsmitglied.

Prozess dauertinzwischen sieben Jahre

Grund für die vorübergehende Demontage war der Anschluss des Zubringers in Richtung Rudolstadt/ Saalfeld. In diesem Zusammenhang wurden auch alle touristischen Hinweisschilder neu sortiert - nicht zuletzt, um auch die ostthüringer Region zu bedenken. Die aber war nach Einschätzung von Kommunalpolitikern im Ilmenauer Umfeld der Autobahn mit Heidecksburg, der Oberweißbacher Bergbahn und der Schillerstadt Rudolstadt schon präsenter als die näher gelegene Universitätsstadt selbst.

Seit sieben Jahren dauert mittlerweile das Ringen um eine weitere Tourismus-Tafel. Mal hieß es, das Maximum an Standorten im Bereich Ilmenau sei ausgereizt, dann wieder gab es doch noch eine Möglichkeit – die wiederum mit Auflagen versehen wurde. Der schnöde Name Ilmenau war für die Verantwortlichen im Land kein überzeugendes Argument für ein zusätzliches Schild. Vielmehr kam nur eine touristische Einrichtung von überregionalem Wert in Frage. Nachdem das Goethe-Stadt-Museums mit umgestalteter Ausstellung und neuem Konzept wieder Besucher empfing, fiel die Wahl auf diese Sehenswürdigkeit der Stadt. Als Voraussetzung für die Erwähnung musste nur noch die Internetseite über die Einrichtung ins Englische übersetzt werden.

Doch zwischenzeitlich stagnierte die Angelegenheit, die mit dem früheren Oberbürgermeister Gerd-Michael Seeber (CDU) und dem heutigen Rathauschef Daniel Schultheiß (parteilos) schon zwei Generationen Stadtoberhäupter verfolgt. Für das beständig nach dem Stand der Dinge fragende Landtagsmitglied Andreas Bühl (CDU) grenzte der Verwaltungsprozess im Land schon an „Arbeitsverweigerung“, was wiederum Schultheiß relativierte – wenngleich er es „mindestens irritierend“ fand, „dass scheinbar einfache Entscheidungen eine solche Dimension annehmen“, sagte er im vergangenen Jahr.

Doch für die Verzögerung gab es nach Auskunft des Ministeriums einen einfachen Grund: Im Zusammenhang mit der Diskussion in Ilmenau tauchten auch aus anderen Regionen Wünsche nach einer Erwähnung an der Autobahn auf, was dazu führte, das nun der gesamte Abschnitt auf den Prüfstand kam.

Neuer Standort anAbfahrt Ilmenau-West geplant

Jetzt soll das Schild mit Verweis auf das Museum tatsächlich kommen, wenngleich nicht in doppelter Ausführung wie das Pendant mit Goe-thehäuschen und Kickelhahn. Der einzige in Frage kommende Standort vor der Autobahnauffahrt Ilmenau-West erlaubt nur ein Schild - und zwar aus Richtung Schweinfurt kommend. Dafür, so bestätigte gestern Nico Debertshäuser, erscheinen künftig Goethehäuschen und Kickelhahn in Verbindung mit der Stadtbezeichnung. Und dass Ilmenau wenigstens namentlich erwähnt wird, war schließlich auch das ursprüngliche Anliegen von Bernd Frankenberger. „Du wirst es also tatsächlich noch erleben“, sagte zu ihm am Donnerstag im Kultur- und Sportausschuss dessen langjähriger Stadtratskollege Klaus Leuner (Die Linke) mit einem Schmunzeln.