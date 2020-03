Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Kita-Monat gebührenfrei

Für die Dauer der angeordneten Schließungen der Kindertageseinrichtungen seit dem 17. März werden zunächst bis zum 17. April für die Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Ilmenau keine Gebühren berechnet. Wie die Ilmenauer Stadtverwaltung mitteilte, werde die Beitragsfreiheit für den Monat April gewährt, was der Schließzeit von vier Wochen entspricht. Nach Informationen unserer Zeitung bemühen sich die freien Träger von Kindergärten um eine ähnliche Regelung. Eltern, die per Lastschrifteinzug die Gebühr entrichten, müssen nichts weiter unternehmen, der Einzug wird nicht durchgeführt. Von der Gebührenbefreiung ausgenommen sind Kinder, die sich in der Notbetreuung befinden. red