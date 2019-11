Blick in das städtische Parkhaus an der Mühlenstraße mit freien Stellplätzen.

Einer Ausdehnung von Parkflächen am Neuhäuser Weg in Ilmenau hat Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) eine Absage erteilt.

Ilmenau: Mit Parkraum nicht in die Fläche gehen

Ilmenau. Einer weiteren Ausdehnung von Parkflächen in Ilmenau hat Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) eine Absage erteilt. „Es kann doch nicht die Zielstellung sein, Autos so weit wie möglich zu verteilen“, sagte er in dieser Woche auf eine Anfrage. Hintergrund ist ein Vorschlag aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr, statt des Baus eines Mobilitätszentrums, das zum Teil als Parkhaus genutzt werden soll, besser den Standort eines möglichen weiteren Terminals am Neuhäuser Weg zum Parken freizugeben. „In erster Linie sehe ich das Mobilitätszentrum als Ort neuer Technologien, habe aber auch keine Zweifel, dass auch Parkraum an dieser Stelle benötigt wird“, erklärte er. Von Seiten der Stadtverwaltung gebe es keinen Grund, an dem Neubau zu zweifeln.