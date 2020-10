Ilmenau: Verleger hat fotografiert

Zum Herbst erscheint aus dem Rhino Verlag der neue Bildkalender Ilmenau 2021, darin sind unter anderem der Stausee Heyda, der Osterbrunnen in Langewiesen sowie das Rathaus in Gräfinau-Angstedt mit von der Partie. Als Uni-Motiv hat es der Röntgenbau in den Kalender geschafft. Das Titelfoto mit den Humbachsteichen weist auf die Region Ilmenau als Naturidyll hin. Die wichtigsten Veranstaltungen und Feste rund um Ilmenau und seine Ortsteile sind eingetragen. Die Fotos stammen von Verleger Lutz Gebhardt.