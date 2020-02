Auch zwei Pappeln in der Straße Am Stollen gehörten zu den gefällten Bäumen.

Ilmenau: Von Bäumen ging Gefahr für Passanten aus

Ilmenau. Im Zuständigkeitsbereich der Wohnungsbaugenossenschaft Ilmenau (WBG) wurden in den vergangenen Tage 40 Bäume gefällt, wie hier zwei Pappeln in der Straße Am Stollen. Wie das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung sagte, handelte es sich um kranke Bäume. Konkret in diesem Fall bestand nach Angaben der WBG eine Gefahr für den nahe gelegenen Fußweg, da der Baum bereits öfters Äste abgeworfen hatte. Verfärbungen im Inneren des Stamms bestätigten den Eindruck. Für jeden gefällten Baum werden drei neue gepflanzt.