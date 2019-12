Ilmenau zertifizierter Standort für Gelenkersatz

Ilmenau. Nach Arnstadt ist nun auch der Standort Ilmenau der Ilm-Kreis-Kliniken ein zertifiziertes Zentrum für Endoprothetik, den Gelenkersatz. Überreicht wurde die Urkunde am Mittwoch von Geschäftsführer Marcel John an das Team der Orthopädie und Unfallchirurgie. Wie Chefarzt Thomas Weihrauch sagte, wurden in Arnstadt im vergangenen Jahr 420 Knie- und Hüftprothesen eingesetzt, in Ilmenau waren es 230. Mit dem Zertifikat verbunden ist ein strukturierter Ablauf von der Vorbereitung der Operation über die Durchführung bis hin zur Rehabilitation. Verbunden war die Auszeichnung mit einem Dankeschön an das gesamte Team, denn „die Zertifizierung ist ein aufwendiger Prozess“, sagte der Chefarzt.