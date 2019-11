Ilmenauer Sicherungspflicht für 275 Straßenkilometer

Die Stadt Ilmenau arbeitet an einem Straßenerhaltungsmanagement, um rechtzeitig ihrer Verkehrssicherungspflicht für ihre 275 Straßenkilometer nachzukommen. Dazu werden die Straßen durch eine Spezialfirma mit einem Fahrzeug befahren, das über eine Kamera verfügt und Bilddokumente erstellt, die Aussagen über den Straßenzustand zulassen. Erfasst werden dabei auch Bäume, Verkehrsschilder und Straßeneinläufe. Man wolle so vermeiden, dass die Straßen nicht erst saniert werden, wenn sie völlig hinüber sind, sondern schon früher, was nicht so teuer werde, sagte Heinz Völker aus dem Bauamt am Montag im Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss. Eine solcher Befahrung koste im Jahr die Stadt 40.000 Euro, hinzu kämen noch die Kosten für die Auswertung, nach der dann eine Prioritätenliste für die Sanierung der Straßen aufgestellt wird.

Zusätzliche Ortsdurchfahrten nach der Gebietsreform Durch die Gebietsreform erhält Ilmenau ab 1. Januar 2021 zusätzlich 21,63 Kilometer Ortsdurchfahrten der Landesstraßen in seine Zuständigkeit, weil die Stadt inzwischen mehr als 30.000 Einwohner hat. Zunächst müsse jedoch das Land die Straßen in einen ordentlichen Zustand bringen oder dafür die Finanzen bereitstellen. Das betrifft unter anderem 1,4 Kilometer durch Möhrenbach, 1,6 Kilometer durch Gehren und 2,7 Kilometer durch Stützerbach. Zur Unterhaltspflicht gehören dann aber auch die Ampelanlagen, das allein würde 50.000 Euro im Jahr kosten. An den Planungen für die Ortsdurchfahrt in Möhrenbach werde derzeit gearbeitet, sagte Völker. Später würden dann auch Kreisstraßen in die Zuständigkeit der Stadt Ilmenau übergeben, dazu habe sich aber das Landratsamt noch nicht geäußert. Überlegungen gibt es seitens der Stadt, die Kopernikusstraße besser an den Vogelherd anzubinden, wo mit Fraunhofer ein großer Arbeitgeber neu gebaut hat. Eine Querungshilfe ist auf der Erfurter Straße zur Oberpörlitzer Straße vorgesehen, weil sich dort auf der ehemaligen Deponie auch öffentliche Parkplätze befinden. Das Schulwegekonzept sieht vor, in Gehren eine Querung der B88 möglichst mit einer Ampelanlage zu installieren. Damit wolle man auch den Stau an der Kreuzung vorm Rathaus entschärfen. Zum öffentlichen Nahverkehrskonzept gehören auch die behindertengerechte Sanierung der Bushaltestellen, für die es bis 2021 ein Förderprogramm gibt. Die Stadt komme jährlich mit vier Haltestellen in das Programm, hat aber insgesamt 100 Haltestellen allein in Alt-Ilmenau.