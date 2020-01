Ilmenauer Stadtrat beschließt 86-Millionen-Euro-Haushalt

Ilmenau. Der Stadtrat von Ilmenau hat am Donnerstag bei vier Stimmenthaltungen den Haushalt 2020 beschlossen. Das Budget hat ein Gesamtvolumen von knapp 86 Millionen Euro. Rund 21 Millionen Euro stehen im Vermögenshaushalt für neue Investitionen zur Verfügung. Mit 22,2 Millionen Euro sind die Personalausgaben im Verwaltungshaushalt der größte Posten.

An Gewerbesteuern will die Stadt laut Planung 15,2 Millionen Euro einnehmen. Der Anteil der Kommune an der Einkommenssteuer liegt bei 11,8 Millionen Euro.

Die Verwaltungskosten waren Inhalt aller Haushaltsreden. Die CDU kündigte einen Antrag für eine Personalkonzeption an. Man wolle Aufschluss darüber, wieviele Bedienstete durch die Gebietsreform hinzugekommen seien und mit welchen Aufgaben sie betraut sind, sagte Andreas Bühl. Die CDU verknüpfte die Haushaltsabstimmung mit einem letztlich erfolgreichen Begleitbeschluss, der eine Förderung zur Belebung der Innenstadt in Höhe von 20.000 Euro vorsah. Das Vorhaben der Christdemokraten sei allerdings nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Gunther Kreuzberger, Vorsitzender der Fraktion Pro Bockwurst / SPD / Ilmenau direkt. Vielmehr müsse man das Wirtschaftsaufkommen steigern, um die Einnahmesituation zu verbessern. Das sei auch mit weichen Faktoren wie der Kinderbetreuung verbunden, so Kreuzberger.

Die AfD-Fraktion enthielt sich mehrheitlich der Stimme. Als positiv hob Vorsitzender Jens Dietrich hervor, dass der Bau des Mobilitätszentrums zunächst nicht im Haushalt enthalten ist. Man werde sich dafür einsetzen, dass dieses „Projekt ebenso eine Luftspiegelung bleibt, wie das autonome Fahren“.

Karl-Heinz Mitzschke (Die Linke) sprach sich für eine stärkere Einbeziehung der Ilmenauer Einwohner aus. Man dürfe nicht immer gleich mit dem Kopf schütteln, wenn ein nicht alltäglicher Bürgervorschlag kommt.

Bitte um korrekte Darstellungder Investitionen

Madeleine Henfling (Bürgerbündnis / Grüne) zeigte sich skeptisch, was die Entwicklungen auf dem Gelände des alten Glaswerks Fischerhütte anbetrifft, wo in einem Überschwemmungsgebiet ein internationaler Campus entstehen soll. „Wir glauben, dass wir dort nicht eingreifen sollten“, sagte sie zur geplanten Hochwasserfreimachung der Ilm, die mit großem baulichen Aufwand verbunden ist.

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Volker Hampe, erklärte sich zufrieden mit dem Haushalt, mahnte aber an, die Personalkosten im Auge zu behalten. Zu der von der AfD angekündigten Enthaltung sagte er: „Ihr sitzt seit Juni im Stadtrat. Da muss man schon mal Stellung beziehen.“ Andererseits könne man womöglich aber auch eine Enthaltung als Zustimmung werten, fügte er hinzu.

Geteilt waren die Meinung in den Ortsteilen über den Haushalt. Von Seiten der Kritiker wurde vor allem bemängelt, dass eine Rückmeldung der Verwaltung dazu gefehlt habe, warum beantragte Maßnahmen nicht eingearbeitet wurden.

Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) zeigte sich zuversichtlich, dass solche Reibungspunkte künftig weniger werden. Mit Blick auf die jüngsten Sitzungen in Langewiesen und Gehren bat er aber auch darum, dass bei öffentlichen Diskussionen in den Gremien „nicht nur ein Drittel der tatsächlich vorgesehenen Investitionen“ genannt werden.