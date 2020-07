Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenauer Studentenradio wird 70

Das nach eigenen Angaben älteste Studentenradio Deutschlands wird 70 Jahre alt. Der im Frühjahr 1950 als Betriebsfunk der damaligen Ingenieurschule Ilmenau gegründete Sender feiert in dieser Woche Geburtstag, wenn auch anders als geplant. Die Große Party zum Jubiläum des Studentenradios Hochschulfunk (Hsf) soll coronabedingt im nächsten Jahr nachgeholt werden.

In dieser Woche wird das Ereignis mit einer Sondersendewoche begangen. Täglich wird vom Campus der Technischen Universität (TU) von 9 bis 24 Uhr gesendet. Dabei wird sich auch in einer täglichen Sendung der Geschichte des Hsf gewidmet. Zudem gibt es mehrere Talksendungen. Gäste sind beispielsweise der Ilmenauer Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) sowie Jochen Fasco, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt.

Nicklas Simon stöbert für seine Sendung im CD-Archiv des Hsf. Foto: Ralf Ehrlich

Mittlerweile existiert mit dem 1991 gegründeten Hsf-Studentenradio ein gemeinnütziger Verein, in dem sich über fast 40 Radiomacher neben ihrem Studium an der TU engagieren. Empfangen kann man dem Sender im Stadtgebiet von Ilmenau auf der Ukw-Frequenz 98,1 MHz über den Sendemast im Gewerbegebiet am Vogelherd oder weltweit über den Livestream im Internet.

Das Programm reicht von Talksendungen bis zu reinen Musiksendungen. Die Themen sind vielfältig, es gibt Nachrichten, neues aus der Universität oder den Speiseplan der Mensa. „Jeder kann sein eigenes Sendekonzept einreichen, über das dann der gesamte Vorstand berät“, sagt Adrian Saling (25). Der Master-Student der Medienwirtschaft ist Vorstandsvorsitzender und seit drei Jahren beim Hsf. Neben einer eigenen Sendung kümmert er sich viel um das Organisatorische. So organisierte der Hsf mit anderen Vereinen in der Vorwoche ein Autokino in Ilmenau. Ein Tag war restlos ausverkauft, die anderen beiden gut besucht. „Wir sind sehr zufrieden“, so Saling.

Nicklas Simon (22) macht eine eigene Sendung über ausgegrabene Musikschätze. Er studiert Angewandte Medienwissenschaft und wollte sich beim Studentenradio mit Beiträgen und Nachrichten ausprobieren. Für seine einstündige Sendung braucht er rund zwei Stunden Vorbereitungszeit. Er findet gut, dass ehemalige Vereinsmitglieder mit Tipps helfen. „Einige von ihnen arbeiten heute als Moderatoren oder in der Produktion bei großen Sendeanstalten“, sagt Simon.

Blick auf die moderne Technik im Studio. Foto: Ralf Ehrlich

„Bei uns machen Studenten aller Fachrichtungen mit, nicht nur aus dem Medienbereich“, sagt Leonard Adam. Der 24-Jährige studiert Kommunikationswissenschaften auf Master und ist Schatzmeister des Vereins. „Nicht nur Medienstudenten können gutes Radio machen“, so Adam weiter. Wie er sagt, haben einige studentische Vereine Probleme, Nachwuchs zu finden. Die Sorgen hat der Hsf nicht, so Adam. So international aufgestellt wie die TU ist, ist es auch der Hsf. So gab es ein Jahr lang eine Sendung auf Chinesisch. Eine spanische Studentin moderiert ihre Sendung in ihrer Heimatsprache. Nach einer Untersuchung soll der Hsf 9000 Hörer in 14 Tagen haben. Der Vorstand sieht die Zahlen skeptisch und rechnet eher mit weniger. Im Internet gibt es im Durchschnitt Hörer im niedrigen zweistelligen Bereich.

Der Sendeplan steht im Internet: www.radio-hsf.de