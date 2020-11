Im Ilm-Kreis 35 weitere Fälle mit Coronavirus

Klingel der Abstrichstelle in Arnstadt.

Mit Stand 25. November, 9 Uhr, sind dem Gesundheitsamt 758 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion im Ilm-Kreis bekannt, von denen 289 aktiv sind. Am Dienstag hat das Gesundheitsamt 35 neue Fälle aufgenommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In den Ilm-Kreis-Kliniken werden demnach drei bestätigte Fälle und sechs Verdachtsfälle isoliert behandelt. Das Land gibt eine 7-Tage-Inzidenz von 166,6 Fällen an.

Das Gesundheitsamt habe seit Dienstag 94 Abstriche gemacht. In der Gemeinschaftsunterkunft Gehren sei ein Positivfall aufgetreten, Abstriche für das gesamte Heim seien geplant.

Im Seniorenzentrum Jakobushof in Ilmenau sind 13 Bewohner und eine Pflegekraft positiv getestet worden. In der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ist ein Mitarbeiter positiv, es gibt elf Kontaktpersonen. An der Goetheschule Ilmenau sind zwei Kontaktpersonen positiv getestet worden.