So sehen erfolgreiche Funker aus: Norbert Reinhardt (von links), Ragna Schüler, Günther Conrad, Thomas Planke, Henning Schwanbeck, Luca Goller, Björn Bieske, Tobias Nowack mit Pokal, Ralf Schüler, Philipp Wagner, Jens Wagner, Wilfried Besig, Jürgen Raschke, Gilbert Pischel, Frank Munsche.

Ilmenau. Die Ilmenauer Funkamateure erringen einen weiteren Pokal. Sie belegen in einem Wettbewerb mit 400 Ortsverbänden den dritten Platz.

In 24 Stunden so viel wie möglich Verbindungen

Die Ilmenauer Funkamateure haben zum ersten Mal einen dritten Platz in dem deutschlandweiten UKW-Contest-Pokal des DARC 2019 belegt mit 20.196 Punkten hinter dem Ortsverband (OV) Landau (22.782 Punkten) und dem Sieger OV Helmbrechts mit 33.430 Punkten. An den für den Pokal relevanten Wettbewerben im März, Mai, Juni, Juli, September, Oktober, November nahmen 2019 mehr als 400 Ortsverbände deutschlandweit teil. Analog zu den Weltcupwertungen im Sport gehen dabei die Ergebnisse jedes Einzelnen über alle Wettbewerbe in eine Gesamtwertung ein. Das Ergebnis macht die Ilmenauer Funkamateure stolz, weil sie viele Ortsverbände, die über viel mehr Mitglieder verfügen und finanzkräftiger sind, hinter sich gelassen haben, sagte Jens Wagner.

Bei den Wettbewerben kam es darauf an, innerhalb von jeweils 24 Stunden mit möglichst vielen Stationen Funkverbindungen aufzubauen, dabei geht auf UKW jeder überbrückte Kilometer in die Punktewertung ein. Im Gegensatz zur Kurzwelle sind auf hohen Frequenzen nur wenig über den sichtbaren Horizont von 50 km hinausgehende Verbindungen möglich, bei günstigen Bedingungen, geeigneter Technik oder Reflexionen an Wolken oder Flugzeugen auch bis zu 800 Kilometer, erklärte er. Zur Übergabe der UKW-Contestpokale bei einer Tagung in Dorsten nahm Tobias Nowack den Pokal entgegen. Das Ergebnis sei eine tolle Teamleistung, die durch gute Ausbildung, gegenseitiger Hilfe beim Bau von Technik, Unterstützung durch die Ortsverbände und Sponsoring zustande kam. Gefeiert wurde am Donnerstag im Ortsvereinsheim im Schülerfreizeitzentrum mit Bratwurst und Getränken. Der neue Pokal sei nicht nur der größte in der bisherigen Sammlung, sondern auch der mit dem höchsten ideellen Wert. Sowohl der Vorsitzende des Ortsverbands X30, Ralf Schüler, als auch der Vorsitzende des Vereins Amateurfunkzentrum Ilmenau, Thomas Planke, hoben hervor, dass es sich bei dem Erfolg um eine Gemeinschaftsleistung aller Ilmenauer Funkamateure handelt. Ein besonderer Dank gelte auch den Ehefrauen und Lebensgefährtinnen, die oft auf gemeinsame Wochenenden zugunsten des Funkens verzichtet haben.