In Ilmenau hat Schultheiß den Rathausschlüssel rausgerückt

Bei Temperaturen um die Null Grad rief am Montag der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) auf dem Rathausbalkon in Ilmenau den Mittelmeerfasching für die Saison aus. Gemeinsam mit den Narren auf dem Marktplatz und dem Prinzenpaar musste man sich schon kräftig einschunkeln, um die Kälte am Körper nicht zu spüren. Präsident Michael Gohritz fand, dass Meer und Himmel in Ilmenau blau sind und machte schon mal Lust auf die erste Faschingssitzung am 16. November in der Festhalle mit Urlaub, Party, Sonnenschein, schönen Frauen und heißen Rhythmen. Es ist zugleich die letzte Faschingssaison in der altehrwürdigen Festhalle, dann wird sie zum Umbau den Bauleuten übergeben. Zeremonienmeister Toralf Asche, der wie immer das Publikum in Stimmung brachte, gab die Losung aus: „Wir reißen das Ding mit ein.“

Das Prinzenpaar, Rebecca aus Oehrenstock und Sven aus Gehren, feierte auf dem Rathausbalkon mit. Foto: André Heß

Bis zum Aschermittwoch muss der Faschingsverein aber noch drei Aufgaben lösen, die ihm Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) traditionell aufgetragen hat. Zunächst soll das gute Thüringer Essen mit dem mediterranen Geschmacksnerven in Einklang gebracht werden. Dann wünschte er sich ein Verkehrskonzept vom Faschingsverein, da der ja nie mit seinen Faschingsumzügen im Stau stehe und zuletzt soll der IKK eine Expertenregierung aus Ilmenau bilden, die die Geschäfte in Erfurt übernehmen kann.