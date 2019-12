Indische Spezialitäten boten Ashutosh Singla und Pratibha Aggarwal (von links) auf dem Ilmenauer Weihnachtsmarkt an. Das aus Indien stammende Paar lebt in Ilmenau.

Ilmenau. Indische Spezialitäten auf dem Ilmenauer Weihnachtsmarkt. Einheimische boten in den Hütten Selbstgebasteltes an.

Indische Spezialitäten auf dem Weihnachtsmarkt

Zum ersten Mal gab es indische Spezialitäten auf dem Ilmenauer Weihnachtsmarkt. Ashutosh Singla und Pratibha Aggarwal boten vegetarische Gerichte und Getränke in einer Hütte am Apothekerbrunnen an. Das aus Indien stammende Paar lebt in Ilmenau und fand, dass es auf dem Markt nicht viele vegetarische Gerichte gab. „Wir wollten die Leute unsere indische Küche probieren lassen“, sagt Ashutosh Singla, der wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität ist und promovieren will.

Bei der Stadtverwaltung hatten die beiden 30-Jährigen angefragt und stießen auf offene Ohren. „Dort wollte man wissen, was gekocht wird“, so Pratibha Aggarwal, die eigentlich als Softwareentwicklerin in Erfurt arbeitet. Im indischen Restaurant „Sharma’s“ fand sich ein Partner, der half, die größeren Mengen zuzubereiten. Und selbst kochen die Beiden sowieso gern, sagen sie. Glühwein gab es an der indischen Weihnachtsmarkthütte auch, allerdings auf indische Art mit Fenchel, Zimt und Kardamon gewürzt. „Idli Sambhar“ hieß beispielsweise ein Gericht, das aus zehn verschiedenen Gemüsesorten und Linsen gekocht wurde. Für den Weihnachtsmarkt und die Vorbereitung hatte das Paar insgesamt acht Tage Urlaub genommen. Der Stand war teilweise recht gut gefragt. Zum Thema Glühwein, dem meistverkauften Getränk auf Weihnachtsmärkten, sagt Ashutosh Singla: „Viele denken, Inder trinken keinen Alkohol. Aber da stimmt nicht. Manche möchten, andere nicht. Wir haben uns dagegen entschieden.“ In den Weihnachtshütten präsentierten auch Einheimische Weihnachtsdekoration und kleine Geschenke für das Fest. Sie stammen aus eigener Hände Arbeit, so wie bei den Schülern aus der Regelschule Geschwister-Scholl. Die basteln aus Holz allerlei Sehenswertes und Nützliches, wie zum Beispiel Nistkästen. Auch das Christliche Jugenddorf und das Sozialtherapeutische Centrum warteten mit eigenen Kreationen auf. Bemängelt wurde von einem Stadtrat, dass die Hütten von außen im Gegensatz zur üppig geschmückten Bühne wenig vorweihnachtliches Flair aufwiesen. Zudem stand eine große Abfalltonne genau vor dem Weihnachtsbaum.