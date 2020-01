Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Innenstadt soll attraktiver werden

Um eine attraktivere Ilmenauer Innenstadt geht es auch in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 23. Januar. Stimmen die Stadträte zu, sollen in diesem Jahr 20.000 Euro bereitgestellt werden. Laut einer Beschlussvorlage soll die Verwaltung damit beauftragt werden, die finanziellen Mittel zum Zwecke der Unterstützung der Attraktivität von Fußgängerzone und Innenstadt zur Verfügung zu stellen. Geplant ist zudem, das Geld auch im Rahmen der Möglichkeiten in die Haushalte der Folgejahre einzustellen. Der Zuschuss soll langfristig Akteuren, wie beispielsweise den Ilmenauer Kaufleuten, dem Verein Attraktives Ilmenau oder der Fairtrade Initiative, zur Unterstützung von Veranstaltungen dienen, die zur Belebung der Innenstadt und der Fußgängerzone beitragen.