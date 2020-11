Internet in Ilmenau: Städtische Leerrohre sind zum Teil ungenutzt

Ilmenau. Das Verlegen von Leerrohren bei Straßenbaumaßnahmen galt in Ilmenau noch vor einigen Jahren als große Errungenschaft. Das zu dieser Zeit in vielen Stadtteilen weit von hohen Geschwindigkeiten entfernte Internet sollte so problemlos beschleunigt werden können: Sobald sich Telekommunikationsanbieter für eine Erschließung entscheiden, hätten die Rohre zum Verlegen von Glasfaserkabel genutzt werden können.

Doch in der Praxis stellen Anwohner fest, dass bei der aktuell in Ilmenau flächendeckenden Versorgung mit Glasfaserkabel vor allem neue Kabelschächte gezogen werden. So soll es in der Rottenbachstraße geschehen sein, was Stadtratsmitglied Andreas Bühl (CDU) vergangene Woche im Bauausschuss nachfragte.

Amtsleiter Thomas Schäfer bestätigte den Eindruck und sprach von einem „schwierigen Problem“. Wohl gebe es für die verschiedenen Anbieter die Verpflichtung, auch die Konkurrenz durch die eigenen Leitungen zu lassen. Eine rechtliche Handhabe aber, dass die von der Stadt bereits verlegten Leerrohre genutzt werden müssen, gibt es nach Einschätzung aus dem Rathaus nicht. Dass nun eigene Kabelschächte gezogen werden, sei auf die Firmenphilosophie zurückzuführen, so Schäfer.

Die Stadt trägt dafür Sorge, dass alle vorgenommenen Maßnahmen so ausgeführt werden, dass sie dem Ausgangszustand entsprechen. Für das Bauamt ist das nicht einfach: „Wer weiß, was gerade in der Stadt los ist, bekommt ein Gefühl dafür, was das für unsere Abnahmen bedeutet“, sagte Schäfer mit Blick auf die vielen Baustellen, bei denen Glasfaserkabel verlegt wird.

Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) kann sich das Vorgehen nur damit erklären, dass die Neuverlegung von Leerrohren wegen der Hausanschlüsse möglicherweise effektiver ist. Die Stadt selbst erhebe für die Nutzung ihrer Schächte jedenfalls keine Nutzungsgebühr, sagte er.