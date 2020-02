Ist das noch Wissenschaft oder sind das schon Fake News?

Jens Wolling ist seit 2006 Leiter des Fachgebiets Empirische Medienforschung und Politische Kommunikation am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Ilmenau. Der Professor ist Autor von rund 100 wissenschaftlichen Publikationen. In den letzten zehn Jahren hat er mehrere Beiträge zum Thema Klimawandelkommunikation veröffentlicht. Nach den am Freitag zur TU-Seniorenakademie von ARD-Tagesschausprecher und TU-Honorarprofessor Claus-Erich Boetzkes gehalten Vortrag über Fake News in den Medien beim Klimawandel wollte er in der Diskussion etwas erwidern, ihm wurde aber vom Veranstalter das Wort und Mikrofon entzogen. Im Vorfeld hatte Wolling vergeblich die TU-Leitung um adäquate räumliche Möglichkeiten gebeten, um anschließend seine Sicht der Dinge zum „Fake-News-Alarmismus“ darzulegen. Wir befragten ihn danach dazu.

Sie haben gerade sehr dezidiert gesagt, dass das TU-Rektorat „die Wissenschaftsfreiheit mit Füßen tritt“. Galten Sie in der Klima- und Medien-Angelegenheit als „vorbestraft“, dass man Ihnen unter teilweisem „Ruhe und aus!“-Rufen des Publikums barsch das Mikrofon entzog?

Nachdem ich in der lokalen Presse die Ankündigung des Vortrags gelesen hatte, habe ich das Rektorat der Universität gebeten, mir im Anschluss an den Vortrag von Honorarprofessor Boetzkes die Möglichkeit zu geben, den Zuhörern einen fundierten Einblick in den wissenschaftlichen Forschungsstand zum Thema zu geben. Weil bereits aus der Pressemitteilung deutlich wurde, dass in dem Vortrag einige elementare wissenschaftliche Regeln verletzt werden würden. Mit der Begründung, dass das Rektorat „aktuell keinen Bedarf“ sieht, wurde mein Wunsch leider abgelehnt, obwohl der Raum zur Verfügung gestanden hätte. Das bezeichne ich allerdings als einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, die ich an dem Beispiel „mit Füßen getreten“ sehe.

Bevor Sie Ihr Anliegen unter fast tumultartigen Umständen zum Vortragsende im Faradaybau vorbringen konnten und im überfüllten Hörsaal Ihrem Vorredner mit zähneknirschender Miene zuhörten: Bitte hier einige kurze Beispiele, was sie dem Publikum in der geplanten Anschlussveranstaltung sagen wollten.

Ich hätte vor allem die richtige wissenschaftliche Vorgehensweise zur „Fake News“-Erkennung erläutert. Und nun noch die Verstöße dagegen durch Herrn Boetzkes aufgezeigt. Von den zahlreichen Verstößen will ich nur zwei herausgreifen. Zum einen hat Herr Boetzkes in den Medien gezielt nach Beispielen gesucht, die seine These belegen. Wissenschaftliches Vorgehen in der Kommunikationswissenschaft bedeutet hingegen, dass man die Berichte der Medien s y s t e m a t i s c h untersucht. Nur auf diese Weise kommt man zu differenzierten wissenschaftlichen Aussagen. Geben Sie mir einen Tag Zeit und ich finde auch eine Handvoll Medienberichte, die den Klimawandel verharmlosen und belege damit genau das Gegenteil von dem, was Herr Boetzkes behauptet hat. Eine solche Vorgehensweise ist schlicht unwissenschaftlich.

Und das zweite Beispiel?

Zum zweiten Verstoß fällt mir das Sprichwort ein: „Schuster bleib bei deinen Leisten.“ Herr Boetzkes ist Journalist, als Honorarprofessor dafür verantwortlich, dass die Studierenden Einblicke in den journalistischen Alltag erhalten. Herr Boetzkes ist weder Klimawissenschaftler, noch hat er sich jemals mit dem Thema kommunikationswissenschaftlich beschäftigt. Deswegen sollte er nicht versuchen die „Faktenlage zum Klimawandel“ darstellen zu wollen. Ich vermute, nicht einmal renommierte Klimawissenschaftler würden es sich zutrauen, dies zu können.

Warum denn nicht?

Das Thema ist einfach zu komplex. Und weil das Thema so komplex ist, gibt es in diesem Forschungsfeld eine Institution, die es nirgendwo sonst in vergleichbarer Form gibt, den Weltklimarat IPCC, der dafür sorgt, dass durch die Zusammenarbeit von tausenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt der aktuelle Forschungsstand zusammengetragen, beurteilt und in abgestimmten Berichten veröffentlicht wird.

Und der sagt aktuell was dazu aus?

Ein Blick in den aktuellen Bericht zeigt, dass die Wissenschaftler auf keinen Fall „Entwarnung“ geben oder – wie Herr Boetzkes behauptet hat – es nahezu überall nur wissenschaftliche Unsicherheiten gibt. Nein, die Wissenschaftler erläutern sehr deutlich, dass es ernsthafte Probleme gibt – und wir schnell die CO 2 -Emissionen verringern sollten.

Claus-Erich Boetzkes zog besonders schrille und zugespitzte Überschriften als Beispiele für seine Grundaussage medialer Weltuntergangsstimmungsmache heran. Warum lachten Sie bei den beiden Eisberg-Pinguin-Titelbildern von 1977 und 2007, die ihr Kollege aus der US-Wochenschrift „Time“ als Beleg widersprüchlicher Medienaussagen an die Leinwand beamte?

Als ich das gesehen habe, war ich wirklich sprachlos. Eine einfache Recherche im Internet belegt schnell, dass der Titel von 1977 eine Fälschung ist. Es ist wirklich unglaublich, dass jemand, der den Anspruch erhebt, gegen Fake News ins Feld zu ziehen, selbst Fake News verbreitet.