Arnstadt. Die Konzertreihe „Kultursommer im Prinzenhof“ geht in die zweite Runde.

Jazz mit Picknick im Arnstädter Prinzenhof

Ein vorsichtiges Erwachen der Kulturschaffenden gibt es auch in Arnstadt. Die Konzertreihe „Kultursommer im Prinzenhof“ geht in die zweite Runde und bietet einen lauschigen Abend im historischen Ensemble mitten in der Stadt.

Jazz-Klassiker und Eigenkompositionen

Zum Auftaktkonzert vor zwei Wochen habe die IG Jazz gezeigt, dass auch unter der Last eines Hygienekonzeptes das gemeinschaftliche Verweilen bei guter Musik möglich ist.

Am Samstag, 15. August, ist um 19 Uhr im Prinzenhof das Quartett um den Erfurter Saxofonisten Robert Fränzel zu Gast. Funk, Blues und Soul – das sind die bestimmenden Farben, in denen Jazz-Klassiker oder Eigenkompositionen präsentiert werden.

Robert Fränzel( Saxofon), Benni Langhammer (Bass), Sammy Lukas (Piano) und Marcus Horn (Drums) sind zu erleben. Ein Getränkebuffet steht bereit. Besucher können Picknick mitbringen, sollten Mund-Nasenschutz tragen.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen des „Kultursommer im Prinzenhof“: 23. August, Folkloreband Feuertanz mit ihrem Stück „TILL“ im Rahmen der jährlichen Planwagentour; 12. September, Quartett Experium.

Kartenvorbestellungen werden wegen der begrenzten Platzzahl empfohlen auf www.ig-jazz-arnstadt.de. Die Abendkasse öffnet 18 Uhr.