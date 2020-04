Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendlicher löst Brand am Stausee Heyda aus

Zu einem Brand am Stausee Heyda musste am Dienstag die Feuerwehr ausrücken. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe ein 18-Jähriger am Nachmittag das schöne Wetter genutzt und setzte sich mit seiner Freundin an den Stausee.

Durch herabfallende Zigarettenasche entzündete sich am Boden liegendes Schilf. Es entwickelte sich schnell ein Brand, den die Jugendlichen nicht mehr selbst löschen konnten.

Die Feuerwehr kam mit acht Fahrzeugen und 32 Kameraden zum Einsatz. Es brannte eine Fläche von etwa 150 qm ab. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Zudem würde nun abgeklärt, ob er die Kosten des Einsatzes tragen muss.