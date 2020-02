Einblick in die aktuelle nationale sowie internationale Jazzszene bieten die Ilmenauer Jazztage.

Kartenvorverkauf für 47. Ilmenauer Jazztage hat begonnen

Der Kartenvorverkauf für die 47. Auflage der Ilmenauer Jazztage hat begonnen. Vom 15. bis 26. April geben sich Musiker aus sieben Nationen in Ilmenau die Klinke oder besser gesagt, die Instrumente in die Hand. Ziel des Festivals ist es, einen Einblick in die aktuelle nationale sowie internationale Jazzszene zu geben.

Eröffnet wird die Festwoche am 15. April im bc-Studentenclub mit Run Logan Run aus dem britischen Bristol. 2019 erhielten die Musiker Andrew Neil Hayes (Saxophon/Elektronik) und Matt Brown (Schlagzeug/Perkussion) den Jazz-Talent-Award.

Mit der Wiener Band Shake Stew ist es den Veranstaltern gelungen eine der begehrtesten europäischen Bands nach Ilmenau zu verpflichten. Die Musiker rund um Bandleader Lukas Kranzelbinder mischt derzeit die internationale Jazz-Szene auf. Klanggewaltig und hypnotisch zugleich sprühen sie nur so vor Energie, versprechen die Veranstalter.

Das vollständige Programm gibt es auf www.jazzclub-ilmenau.de zu finden. Tickets gibt es ab sofort auf www.tixforgigs.com, auf www.eventim.de und der in der Ilmenau-Information.