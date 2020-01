Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Schnee: Schlittenhunderennen verschoben

Das Internationale Schlittenhunderennen in Frauenwald ist auf den Ersatztermin verschoben worden und findet nicht wie geplant am übernächsten Wochenende statt. „Es ist zu warm und wir haben keinen Schnee am Rennsteig“, bedauert Rennleiter Hans-Jürgen Ebert am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. Die Hoffnungen des Schlittenhundesportclubs Thüringen (SSCT) richten sich jetzt auf das Wochenende vom 14. bis 16. Februar, auch wenn die Prognosen derzeit keine große Wetteränderung versprechen.

Den Ausweichtermin hatte der SSCT bereits vorab eingeplant. Laut Ebert müssten mindesten 40 Zentimeter Schnee fallen. Der Pistenbully drückt den Schnee fest zusammen, dann bleiben 20 Zentimeter als Grundlage für die Gespanne.

130 Starter aus sechs Nationen hatten sich bis zur Vorwoche angemeldet. Über 1000 Schlittenhunde würden nach Frauenwald kommen. Laut Touristinformation war der Ort am Rennsteig am ursprünglich geplanten Rennwochenende nahezu ausgebucht.

Der Ersatz-Termin bedeutet für den SSCT eine größere Belastung. Denn nur eine Woche später soll in Oberhof das nächste Rennen stattfinden. Ebert organisiert in diesem Jahr das 25. Schlittenhunderennen in Frauenwald. Nur fünf Mal musste die Veranstaltung in dieser Zeit abgesagt werden, weil nicht genug Schnee lag.