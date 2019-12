Nach Gedenkrede von Landrätin Enders: Keine Mehrheit für AfD-Antrag

„Ich werde mir durch niemanden meine eigene Meinung verbieten lassen. Schon gar nicht durch die AfD“, sagte Landrätin Petra Enders (Linke) Dienstagabend im Kreistag. Vorangegangen war eine namentliche Abstimmung über einen Antrag der AfD, der keine Mehrheit fand. Die Partei wollte Enders mit einem Appell auffordern, ihr Amt neutral zu führen.

Anlass war eine Rede der Landrätin zur Gedenkveranstaltung für die jüdischen Opfer der Reichspogromnacht am 9. November in Arnstadt. Enders nahm in einigen Sätzen Bezug auf die AfD, bezeichnete sie als demokratiefeindlich. An der Spitze der Partei stehe ein Faschist, „der unsere Erinnerungskultur als Denkmal der Schande bezeichnet und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert“, so Enders. Dass für „diesen Rechtsextremisten“ allein im Ilm-Kreis fast 30 Prozent der Wähler gestimmt haben, sei ein erschreckendes Signal.

SPD-Beigeordneter Tischer: "Neutralitätsgebot" nicht verletzt

Das Neutralitätsgebot sieht Beigeordneter Kay Tischer (SPD) mit diesen Formulierungen nicht verletzt. Der Jurist erklärte dem Kreistag die Rechtslage, wonach die Landrätin ihr Amt neutral ausführen muss, jedoch als Person ein Recht auf Meinungsfreiheit hat.

Für ihre klaren Worte auf der Gedenkveranstaltung dankte die SPD-Abgeordnete Eleonore Mühlbauer der Landrätin. „Danke für das Mahnen“, so Mühlbauer weiter. Sie kritisierte, dass Vertreter der AfD bei dem Gedenken nicht anwesend gewesen seien. Eine 180-Grad-Kehrtwende der Geschichte zu fordern und dann noch ein diesem besonderen Tag, das gehe bei aller Wertschätzung nicht, sagte Helmut Krause (Grüne).

Dass die AfD von der Landrätin als demokratiefeindlich bezeichnet wurde, bemängelte unter anderem Jens Dietrich, der die Beschlussvorlage seiner Partei eingereicht hatte. Seiner Meinung nach gehöre zur Demokratie eine zur Neutralität verpflichtete Verwaltung, an deren Spitze im Ilm-Kreis die Landrätin steht.