Ein Kind wurde bei einem Unfall in Ilmenau verletzt (Symbolfoto).

Kind auf Fahrrad wird bei Unfall in Ilmenau verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kind auf Fahrrad wird bei Unfall in Ilmenau verletzt

Bei einem Unfall in Ilmenaus ist am Montag ein Kind verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Skoda am späten Nachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ziolkowskistraße. Ein 13-Jähriger kam mit seinem Fahrrad zwischen zwei parkenden Fahrzeugen herausgefahren.

Es kam zur Kollision, der Junge wurde leicht verletzt. Am Skoda und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Mopedfahrer stürzt und wird schwer verletzt in Klinik geflogen