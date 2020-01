Die Eiskunstaufgemeinschaft lädt am 1. März zu ihrer großen Aufführung in die Ilmenauer Eishalle ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder aus dem Ilm-Kreis sorgen für bunte Eisshow

Ilm-Kreis. Gegen Ende der Saison treibt es die Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis in der Ilmenauer Eishalle noch einmal bunt: Am 1. März findet die mittlerweile traditionelle Eisshow des Vereins statt und die steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Emotion on Ice - Jetzt wird`s bunt“. Auf dem kühlen Parkett präsentieren sich die Sportler seit jeher vor einem begeisterten Publikum. Umrahmt von Musik und eingetaucht in das bunte Licht der Scheinwerfer zeigen die großen und kleinen Eiskunstläufer ihr Können auf dem Eis. Trainerin Kristin Wieczorek-Pfeiffer verspricht: „Das abwechslungsreiche Programm zieht die Besucher schnell in seinem Bann.“

Für die Sportlerinnen und Sportler ist die Präsentation der Höhepunkt der Saison und gleichzeitig Ausgleich für ihre Mühen. „Der Applaus lässt den Sportlern die vielen Trainingsstunden und Schweißtropfen vor leerer Kulisse vergessen“, weiß Kristin Wieczorek-Pfeiffer, die selbst mit fünf Jahren ihre Laufbahn auf dem Eis begann. Zu ihren größten Erfolgen gehört der Sieg bei einer Deutschen Meisterschaft.

Für ihren Auftritt haben die Mädchen und Jungen hart trainiert. Foto: Nikolas Boger / Eiskunstlaufgemeinschaft

Heute trainiert sie Mädchen und Jungen aus dem ganzen Ilm-Kreis. Über die Leistungen ihrer Schützlinge ist sie stolz: „Mit einer unfassbaren Leichtigkeit und einem Lächeln zaubern sie schwierige Schrittfolgen, Pirouetten und Sprünge auf das Eis. In ihren farbenfrohen Kostümen sind sie kleine Botschafter für die Schönheit und Eleganz ihres Sportes“, freut sich die Trainerin. Bei der 90-minütigen Aufführung am 1. März stehen 50 Mitwirkende auf der Eisfläche in Ilmenau. Rund 100 Helfer sorgen für das Gelingen der Veranstaltung. Eine halbe Stunde Pause ist für Kaffee und Kuchen vorgesehen.

Die Show sei gleichzeitig auch ein Dankeschön an alle, ohne deren ständiger Hilfe und fachgerechter Unterstützung das Vorhaben nicht möglich wäre. „Ob Familie, Trainerin, Vereinsmitglieder, Sponsoren und natürlich die Sportler selbst, jeder hat einen wichtigen Anteil daran“, sagt Wieczorek-Pfeiffer.

Die Veranstaltung in der Ilmenauer Eishalle zählt außerdem zu den Auftaktprojekten der neuen Plattform der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau „Einfach.Gut.Machen“, die Vorstandsvorsitzender Marco Jacob jüngst beim Bürgerabend des Landkreises in Arnstadt vorstellte. Mit dieser Variante im Internet soll das Ehrenamt mit potenziellen Unterstützern zusammengebracht werden. Neben dem Karnevalverein Narrhalla Arnstadt und dem Förderverein des Kindergartens Regenbogen in Arnstadt erhielt bei der Gelegenheit auch die Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis eine Anschubfinanzierung für ihr Vorhaben.

Bei der Show wird die Eishalle zur bunten Kulisse. Foto: Nikolas Boger / Eiskunstlaufgemeinschaft

Für die Besucher hat die Vereinsvorsitzende noch einen Tipp: Wegen des Baus der neuen Ilmenauer Schwimmhalle neben der Eishalle stehen direkt vor der Freizeiteinrichtung weniger Parkplätze zur Verfügung stehen. Kristin Wieczorek-Pfeiffer empfiehlt die ausgeschilderten Ausweichstellflächen wenige Meter entfernt. An diesem Tag sind auch die Parkmöglichkeiten am Kaufland für Besucher der Veranstaltung freigegeben.

„Emotion on Ice – Jetzt wird’s bunt“ am 1. März in der Eishalle Ilmenau. Beginn 15 Uhr, Kartenverkauf und Einlass ab 14 Uhr. Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro. Weitere Informationen unter www.eklg.de. Das Projekt über die Sparkasse unterstützen über: https://neu.einfach-gut-machen.de/spk-arnstadt-ilmenau