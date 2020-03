So leben Kinder und Erzieherinnen im Quarantäne-Dorf Neustadt

Die Kinder aus dem Kinderheim in Neustadt sollten wegen der Quarantäne-Maßnahmen so wenig wie möglich mit anderen in Kontakt treten und auch nicht aus ihrer gewohnten Umgebung raus. Deshalb entschied man sich, von Umzugsplänen abzusehen und beließ die Betreuung vor Ort. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat am Donnerstag mit der Leiterin des unter Quarantäne stehenden Kinderheimes in Neustadt, Anke Otto, gesprochen. Drei Erzieherinnen und zwei Erzieher sind gemeinsam mit den 13 Kindern in dem Heim seit Montag unter Quarantäne. Sie haben sich freiwillig für zunächst 14 Tage gemeldet und sind vollständig in das Heim umgezogen, um die Kinder rund um die Uhr zu betreuen. Holter bedankte sich bei ihr für diesen Schritt: „Dass sie zu den Kindern gezogen sind und ihre eigenen Familien für diese Zeit praktisch zurückgelassen haben, dafür haben Sie hohe Anerkennung verdient.“

Hausaufgaben und Spiele im Garten

Leiterin Anke Otto schilderte die Lage in dem Heim. Die Kinder seien sehr aufgeregt. Daher sei es das Ziel, vor allem Normalität in den Heimabläufen herzustellen. Die Trennung von den eigenen Familien belaste Kinder und auch die nun ins Heim gezogenen Erzieherinnen emotional sehr stark. Inzwischen werde der veränderte Alltag von den Kindern aber angenommen, sagte Cornelia Koch, Geschäftsführerin vom Träger Bildungswerk Großbreitenbach, unserer Zeitung. Es stünden weiterhin Hausaufgaben auf dem Programm, es werde in den abgezäunten Garten zum Spielen gegangen, die Kinder seien sehr diszipliniert.

Besuche von Angehörigen sind allerdings während der Quarantäne-Zeit strikt verboten. Das Essen für die Kinder besorgt der Trägerverein in Großbreitenbach, es wird dann über den Umschlagplatz in Neustadt zugestellt. Wenn die Quarantäne vorbei ist, möchte der Minister, sobald es die Pandemie-Lage wieder vertretbar macht, das Kinderheim besuchen. Thüringenweit werden derzeit rund 3800 Kinder, Jugendliche und junge Mütter mit Kindern in den verschiedenen Formen der stationären Jugendhilfe (Heime, Wohngruppen, betreutes Wohnen, Mutter-Kind-Einrichtungen) betreut und begleitet. Diese Einrichtungen sind in der Regel nicht von den Schließungsverfügungen der Gesundheitsbehörden betroffen. Hinzu kommen etwa 600 behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die in Wohnheimen leben.