Kinderfasching in der Ilmenauer Festhalle

Ilmenau. Der Kinderfasching des Ilmenauer Karneval Klub (IKK) lockte hunderte Kinder mit ihren Eltern in die Festhalle. Bienchen und Martin moderierten ein kindgerechtes Programm mit Tini-Garde, den Pünktchen, der Kindergarde und lustigen Spielen. Das Männerballett und die Gagtänzer, von der Bühne verbannt, waren derweil nicht untätig. Es galt, den Kuchenbasar, die Spielstation im Saal, das Dosenwerfen und das Kinderschminken zu unterstützen. Die nächste Veranstaltung im Kalender des IKK ist der Tolle Samstag am 22. Februar. Vom Elferrat war zu hören, man plane, mit Abbruchwerkzeug in die Festhalle einzureiten. Deren Kernsanierung steht nach dem Ende der Faschings-Session unmittelbar bevor.