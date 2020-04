Kinderkarte für vier Fahrten

Die Omnibusverkehr GmbH Ilmenau (IOV) bietet seit diesem Monat ein neues Ticket an. Mit der sogenannten Kinder-4-Fahrtenkarte können Mädchen und Jungen ab der Einschulung bis zum 12. Geburtstag vier Mal ermäßigt unterwegs sein. Das Ticket wird in zwei Abschnitten ausgegeben und berechtigt zu vier ermäßigten Einzelfahrten. Die Schüler entwerten das Ticket einfach beim Einstieg in den Bus. Das Umsteigen ist möglich, Rund- und Rückfahrten sind jedoch ausgeschlossen. Laut IOV eigne sich das Ticket für den Vorratskauf oder für Eltern, die ihren Kindern ungern Geld mitgeben. Ebenfalls sei die Karte eine gute Ergänzung zu Zeitkarten und für Gastschüler, die nun damit nur noch zu jeder vierten Fahrt ein Ticket kaufen müssen. red