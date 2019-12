Elgersburg. Welche Auswirkungen eine Gebietsreform haben kann, das spürt derzeit auch der Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau (Wavi). Denn die Frage, ob Elgersburg ein eigenes Abwasserreinigungswerk, oder Anschluss an die vorhandene Anlage in Geraberg erhält, ist auch mit der Positionierung der Nachbargemeinde und Geschwenda verbunden.

Bislang ist Geraberg Mitglied im Wavi. Doch durch den Beitritt zur Landgemeinde Geratal kann die Kommune auch den Wasserversorger wechseln. Denn am Verwaltungssitz Gräfenroda ist auch der Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“ ansässig, der die Mitgliedsgemeinden Frankenhain, Gehlberg, Gräfenroda, Liebenstein und die Stadt Plaue betreut. Verabschiedet sich Geraberg, würden auch die Anlagen den Besitzer wechseln – die Folge wäre eine Vermögensauseinandersetzung zwischen Wavi und dem Verband „Obere Gera“. Ein Anschluss von Elgersburg würde diesen Vorgang nicht einfacher machen. Deswegen wurde in den vergangenen Jahren immer auch die Variante eines eigenen Klärwerks durchgespielt.

Beide Möglichkeiten hielten sich nach Einschätzung des Wasserverbands finanziell die Waage. Zwar sei auf den ersten Blick eine zweite Ausbaustufe am Klärwerk Geraberg günstiger. Allerdings müsste auch in diesem Fall das Abwasser eine Pumpstation passieren.

Unabhängig davon muss sich der Ilmenauer Wasserverband zunächst einmal mit Eigentumsangelegenheiten im Kohlbachtal beschäftigen. „Wir befinden uns momentan in der Klärung von Grundstücksfragen. Das ist sehr kompliziert“, sagte Wavi-Geschäftsleiter Jürgen Thurmann in dieser Woche auf Anfrage unserer Zeitung nach dem aktuellen Stand. Denn neben der Frage, wohin Geraberg und Geschwenda gehen, muss der Bereich um das Gewässer noch geordnet werden. Der Bachlauf hat sich im Lauf der Jahre verändert und stimmt nicht mehr mit den Eintragungen im Kataster überein. In das Kohlbachtal soll aber einmal ein Sammler eingebaut werden.

Bis Ende Juni 2020 können sich Geraberg und Geschwenda entscheiden, ob sie den Verband wechseln oder bleiben wollen. Der Wavi kann offenbar mit beiden Optionen leben, wenngleich Thurmann deutlich sagte: „Wir wollen niemanden loswerden.“

Wenn der Wasserverband im nächsten Jahr Klarheit hat, sollen die Baumaßnahmen in Elgersburg bis zum Jahr 2023 umgesetzt werden. Zunächst begonnen wird mit dem Kanal in der Hauptstraße.

Bislang verfügen in Elgersburg die meisten Grundstücke über eigene Kläranlagen, einige von ihnen vollbiologisch. Eine Ausnahme bildet das neue Wohngebiet „Silberblick“, das laut Wavi-Geschäftsführer mit einer gemeinsamen Abwasserreinigungsanlage bestückt ist. Zum Teil wird aber auch direkt in den Kohlbach entwässert, was den gelegentlich von Anwohnern kritisierten Geruch erklärt.

Dass sich in diesem Schwebezustand noch mancher Grundstücksbesitzer eine neue Kleinkläranlage baut, ist den Erfahrungen von Jürgen Thurmann generell nur selten der Fall. Wenn ein Abwasserbeseitigungskonzept in Aussicht stehe, werde kein Neubau einer vollbiologischen Kläranlage mehr verlangt, sagte der Wavi-Chef. Wer sich umgekehrt kurz zuvor um eine eigene Entsorgung kümmerte, habe 15 Jahre Bestandsschutz. „Das sind aber nur Einzelfälle. Viele sind eher dankbar dafür, einen zentralen Anschluss zu erhalten“, berichtete Thurmann.

An anderer Stelle verlief die Gebietsreform für den Wasserverband reibungsloser. Denn auch Schmiedefeld hat zwar den Kreis nach Suhl verlassen – dem Wavi gegenüber aber weiterhin die Mitgliedschaft versichert, sagte Jürgen Thurmann. Mit der Arbeit über Kreisgrenzen hinweg hat der Ilmenauer Verband immerhin schon Erfahrungen, seit er im Landkreis Saalfeld – Rudolstadt den damals bankrotten Wasser- und Abwasserzweckverband „Oberes Rinnetal“ (Wazor) übernahm.