Kontrolle verloren und im Straßengraben gelandet - Auto in Arnstadt gestohlen

Ilm-Kreis. Außerdem verfolgte der Eigentümer eines geklauten E-Bikes den betrunkenen Dieb. Das sind die Meldungen der Polizei für den Ilm-Kreis.

Kontrolle verloren und im Straßengraben gelandet

Eine 31-Jährige hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr auf der K4 zwischen Hohenfelden und Riechheim die Kontrolle über ihren Citroen verloren und ist letztlich im Straßengraben gelandet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Fahrerin und zwei Fahrzeuginsassen durch den Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und dessen Ursache dauern gegenwärtig an.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto in Arnstadt gestohlen

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 14 Uhr einen Chevrolet Cruze in schwarz entwendet. Das Fahrzeug war laut Polizeiangaben in der Karl-Liebknecht-Straße in Arnstadt geparkt. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Täter in Begleitung eines Kindes gewesen sein.

Der Wert wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht derzeit Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des PKW unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0205689/2021) entgegen.

Eigentümer eines geklauten E-Bikes verfolgt betrunkenen Täter

Ein 38-Jähriger hat am Sonntagabend ein E-Bike von einem Firmengelände in der Arnstädter Straße in Haarhausen gestohlen. Dabei hatte er die Rechnung jedoch ohne den 32-jährigen Eigentümer gemacht.

Der beobachtete die Tat und nahm umgehend die Verfolgung auf, um sein über 2000 Euro teures Cube wiederzuerlangen. Am Ende überwältigte den Täter jedoch nicht der Geschädigte, sondern vermutlich der Alkohol. Der 38-Jährige stürzte auf der Flucht und versuchte anschließend noch zu Fuß zu entkommen.

Auch dies misslang und so wurde er bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten. Es zeigte sich, dass er mit über 1,9 Promille Atemalkohol offenbar erheblich berauscht war und damit folgte die Blutentnahme. Das Fahrrad konnte der Geschädigte schlussendlich wieder mitnehmen.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: