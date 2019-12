Die Weihnachtsgeschichte wurde am Dienstag von Schülerinnen und Schülern der Assisi-Schule in Ilmenau aufgeführt.

Krippenspiel in der Ilmenauer Jakobuskirche

Ilmenau. Ein 60-köpfiges Orchester und eine bis unters Dach voll besetzte Kirche: Zum traditionellen Krippenspiel lud am Dienstag die Freie Reformschule „Franz von Assisi“ in die Ilmenauer Jakobuskirche ein. Die aufwendig inszenierte Aufführung der Weihnachtsgeschichte bestritten Schüler mit ihren Pädagogen. Spenden wurden zugunsten der Missionarinnen der Nächstenliebe in Chemnitz gesammelt. Mit Blumen bedankten sich Schülerinnen am Ende der Aufführung bei den Schulleiterinnen Gundula Rieche und Kerstin Beyer, ohne deren Engagement das jährliche Krippenspiel nicht zustande kommen würde.