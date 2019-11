Das Wohngebiet Am Friedhof West in Ilmenau wird derzeit für 32 Grundstücke von der Stadt erschlossen.

Lärmschutzwall für Ilmenauer Wohngebiet

Das Wohngebiet Am Friedhof West in Ilmenau an der Erfurter Straße wird derzeit für 32 Grundstücke von der Stadt erschlossen. Auffallend ist der noch nicht fertige Erdwall im Hintergrund, der nach einem Lärmschutzgutachten effektiver als eine ursprünglich geplante sechs Meter hohe Lärmschutzwand sein soll, wie es im Stadtrat hieß. Wie sich die Erschließungskosten auf die Grundstückspreise auswirken, soll erst im Mai 2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss bekannt gegeben werden