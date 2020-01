Wenn der dritte Bauabschnitt vom Kultur- und Sportzentrum in Langewiesen (Funktionsriegel) fertig ist, sollen auch die Außenanlagen hergestellt sein.

Langewiesen. Kritik üben Ortsteilräte an der Verwendung der Fusionsprämie für Investitionen in Langewiesen, auf die sie keinen Einfluss haben würden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langewiesen erhält keine Rückmeldung aus der Stadtverwaltung

Nach dem Ortsteilrat Gehren hat sich auch der Ortsteilrat Langewiesen über die ausschließliche Verwendung der Eingliederungsprämie für den Vermögenshaushalt der Stadt Ilmenau 2020 öffentlich in seiner Sitzung beschwert. Langewiesen bekam für den Eintritt nach Ilmenau eine Fusionsprämie von 350.000 Euro. Auf der anderen Seite müsse man aber auch sehen, so Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) am Montag, dass man jetzt eine große Solidargemeinschaft mit der Kernstadt und den anderen Ortsteilen bilde. Es stehe ja auch noch eine Großinvestition mit dem Bau des Kultur- und Sportzentrums als Dreifelderhalle bevor.

Allerdings habe man auch nicht die gewünschten Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsentwurf gefunden. Insbesondere in der Mühlenstraße, wo sich das Seniorenzentrum befindet, seien die Wege ganz schlecht und müssten dringend wenigstens ausgebessert werden. Wagner bemängelte auch, dass sie zwar nach Absprache mit dem Ortsteilrat Maßnahmen für 2020 bei der Verwaltung beantragt habe, aber keine Rückmeldung aus der Stadtverwaltung dazu erhielt. Diese Kritik gab es auch schon in Gehren. Dafür zuständig müsste eigentlich der Ortseilbeauftragte der Stadt Ilmenau sein, sagte ein Ortsteilrat. Dieser Posten wurde extra geschaffen, damit er das Bindeglied zwischen Ortsteilen und Stadtverwaltung herstellt. Wagner hatte jedoch Michael Geiß nicht einmal zur Sitzung eingeladen. „Ich denke, er weiß nicht mehr als ich“, sagte sie dazu. Sie gab zu, dass selbst in den Ausschuss-Sitzungen des Ilmenauer Stadtrates die Haushaltspositionen für die einzelnen Ortsteile nicht mehr überschaubar seien. Auch könne sie als Ortsteilbürgermeisterin nicht in allen Sitzungen dabei sein. Das Langewiesen zustehende Ortsteilbudget von 30.560 Euro wurde 2019 bis auf 9234,36 Euro verbraucht, darunter waren für den Ort geförderte Maßnahmen in Höhe von 19.100 Euro, 875 Euro wurden für Geburtstage, Jubiläen und Gedenktage ausgegeben. Das nicht verwendete Geld fließt wieder in die große Haushaltskasse nach Ilmenau zurück. Aus dem neuen Ortsteilbudget für 2020 in gleicher Höhe soll Langewiesen sein Sommerfest selbst bezuschussen, wurde Wagner von Kulturamtsleiter Nico Debertshäuser mitgeteilt. Langewiesen hatte jedoch 20.000 Euro Zuschuss bei der Stadt beantragt. Mit der Absage will sich die Ortsteilbürgermeisterin nicht abfinden und weitere Gespräche dazu führen. Langewiesen hat aktuell 3087 Einwohner, im vorigen Jahr gab es 27 Geburten, 45 Sterbefälle, 172 Zuzüge und 151 Wegzüge. Im Saldo ist der Ortsteil damit um drei Bürger angewachsen. Vorgestellt wurden zur Sitzung die Planungen für die Außenanlage am Sport- und Kulturzentrum, hierfür muss der Ortsteilrat eine Stellungnahme bei der Stadt abgeben. Es geht um den Platz gegenüber der Einfahrt zur noch im Bau befindlichen Grundschule und den Platz zwischen dem schon bestehendem Funktionsriegel und der alten Turnhalle. Ein Ortsteilrat wünschte sich auf der geplanten asphaltierten freien Fläche Möglichkeiten für Outdoor-Sportarten wie Rad, Skaten oder Parkour. Das werde aber wahrscheinlich nicht möglich sein, um den Zugang zur geplanten Dreifelderhalle inklusive Parkplätze nicht mit zusätzlichen Hindernissen zu verbauen. Zwei Sportvereine wurden in die Planungen eingeweiht. Sie hatten nichts auszusetzen, sagte die Ortsteilbürgermeisterin.