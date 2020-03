So soll das Kultur- und Sportzentrum von Langewiesen einmal aussehen. Es fehlt noch die große Halle als Herzstück.

Für den Bau des Herzstücks im Langewiesener Kultur- und Sportzentrum soll in diesem Jahr ein neuer Anlauf unternommen werden.

Langewiesen: Vorerst keine Fördermittel für Hallenbau

Langewiesen. Die Bemühungen zur Vollendung des Kultur- und Sportzentrums in Langewiesen haben einen Rückschlag erhalten. Wie die Ilmenauer Stadtverwaltung in der vergangenen Woche mitteilte, sei ein Antrag auf Sportstättenförderung aus dem September 2019 nun abgelehnt worden. Zugleich erging aber aus dem zuständigen Ministerium der Hinweis, dass der Antrag in diesem Jahr durchaus noch einmal gestellt werden könne.

Das wertet Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) geradezu als eine Aufforderung. „Wir haben die Ausdauer“, kündigte er an. Wie Bauamtsleiter Thomas Schäfer erklärte, wurden die Mittel für den nunmehr vierten Bauabschnitt des Kultur- und Sportzentrums beantragt. Der beinhaltet das Kernstück des Ensembles: eine große Mehrzweckhalle, die sowohl für sportliche Zwecke, aber auch Veranstaltungen genutzt werden soll. Wie der frühere Bürgermeister von Langewiesen (SPD) in seiner Amtszeit sagte, verfüge die Kommune bislang nicht über einen größeren Ort für größere Zusammenkünfte. Zugleich sollte unter dem Dach des Neubaus Tennis und Fußball gespielt werden können. Rund vier Millionen Euro soll die neue Halle kosten und bei dieser Summe will die Stadt nicht auf Fördermittel verzichten. Bis zu 60 Prozent Zuwendungen gibt es für Bauvorhaben dieser Art vom Land, teilte die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit. Doch zunächst konzentrierte sich die Stadt Ilmenau nach der Eingemeindung von Langewiesen auf die Fertigstellung des sogenannten Funktionsriegels. Der enthält Sozialräume, Abstellräume, Lager, Umkleiden, Sanitärräume und einen Raum für den späteren Hallenwart. Bislang flossen laut Haushaltsplan 2,7 Millionen Euro in die Anlage. Vor gut zehn Jahren begann der damals noch eigenständige Stadtrat von Langewiesen mit der Planung für die Halle. Stück für Stück fügte sich im Gewerbegebiet „In den Folgen“ die neue Freizeitanlage zusammen, vorläufiger Höhepunkt war die Fertigstellung eines Kunstrasenplatzes. Das Ensemble sollte eine Dreifelderhalle krönen, deren Kosten im Doppelhaushalt 2017 / 2018 aufgelistet waren: 4,5 Millionen Euro. Auch die Kämmerei des zu dieser Zeit noch selbst verwalteten Langewiesen rechnete dabei mit Fördermitteln in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Allerdings hatte die damals für Langewiesen zuständige Rechnungsprüfung im Landratsamt des Ilm-Kreises bereits ein Auge auf das Bauvorhaben geworfen. Im Jahr 2017 wurde ein Kosten-Nutzen-Konzept verlangt, das aber nie im Landratsamt einging, bestätigte die Behörde auf eine Anfrage. Dann kam die Gebietsreform und ein weiteres Mal wurde das Vorhaben hinterfragt – diesmal von Ilmenau aus. Der damalige Stadtbeauftragte in der Übergangszeit und ehemalige Oberbürgermeister Gerd-Michael Seeber (CDU) ließ die Konzeption noch einmal überarbeiten. Aus seiner Sicht dominierte der Tennissport die Nutzung. „Die Fläche ist aber viel zu wertvoll, um sie derart einzuschränken“, fand er. Daraufhin wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die wiederum Grundlage für den Erhalt von Fördermitteln ist. Die Fertigstellung des Kultur- und Sportzentrums in Langewiesen ist auch Bestandteil des Eingemeindungsvertrags aus dem Jahr 2017. Darin heißt es unter Paragraf 10: „Die Stadt Ilmenau ordnet die in Anlage 3 aufgeführten und von der aufgelösten Stadt Langewiesen, einschließlich dem Ortsteil Oehrenstock, gewünschten Investitionen zeitnah in einen Investitionsplan für die nächsten Jahre ein.“ Anlage 3 beinhaltet eben die Dreifelderhalle. Für die Sportstättenförderung des Landes im Jahr 2021 wird das Vorhaben nun noch einmal eingereicht, kündigte Bauamtsleiter Thomas Schäfer an.