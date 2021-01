Langewiesener Schaubergwerk „Volle Rose“ wechselt Besitzer: Investitionen geplant

Bei der Abstimmung gab es eine Enthaltung von Stadtratsmitglied Horst Brandt (SPD), dem ehemaligen Bürgermeister der einst eigenständigen Stadt Langewiesen, zu deren Gemarkung das Schaubergwerk gehörte.

Nach Einschätzung der Ilmenauer Stadtverwaltung sei es naheliegend, das Ausflugsziel mit der ohnehin daneben befindlichen Gastronomie mit Biergarten und der Feldbahnattraktion im Schortetal auch organisatorisch miteinander zu verknüpfen. Es handle sich um „touristisch relevante Anziehungspunkte, die sich sowohl einander ergänzen als auch gegenseitig bedürfen“. Durch die Bündelung der Verantwortung für alle touristischen Angebote könnten „sinnvolle Synergien erzeugt und eine zielgerichtete Dynamik zur notwendigen Weiterentwicklung des gesamten Geländes in Gang gesetzt werden“, hieß es in der Beschlussvorlage.

Die Stadt Ilmenau ist eigenen Angaben zufolge der Überzeugung, dass „den Gästen im Schortetal ein umfassendes touristisches Angebot mit hohem Freizeit- und Erlebniswert und hoher Qualität aus einer Hand angeboten werden kann und gibt daher die Betreibung des defizitären Schaubergwerksbetriebes in die Verantwortung des Betreibers der angrenzenden Gastronomie und Feldbahn“, so der Wortlaut. Noch dazu können auf diese Weise die Öffnungszeiten zuverlässig abgesichert werden, schätzte die Stadtverwaltung ein.

Neuer Betreiber will investieren - Stadt unterstützt

Auch der künftige Betreiber des Schaubergwerks, Peter Erk, sieht es so, dass alle Angebote im Schortetal zusammengehören. Ohnehin hat der Unternehmer das Areal rund um die Schortemühle komplett umgekrempelt: Er legte einen Parkplatz an, baute das Restaurant aus, fügte an das Ensemble Lokschuppen und Ferienwohnungen hinzu. Ähnliche Pläne hat Erk auch für das Gelände des Schaubergwerks selbst, das seiner Einschätzung nach eine Kur gebrauchen könnte.

Zur Unterstützung des neuen Betreibers hat der Stadtrat 40.000 Euro für dieses Jahr in den Haushalt eingestellt. In den nächsten drei bis vier Jahren will Peter Erk das Gelände des Schaubergwerks wieder auf Vordermann bringen. Das bislang von ihm gestaltete Areal ist dabei auch aus Sicht von Stadträten eine Referenz, die sich sehen lassen kann.

Zu den Attraktionen für die Besucher gehört die Feldbahn, die durch das Schortetal rattert. Peter Erk besitzt 28 Lokomotiven, die er zum Großteil selbst restauriert hat.

Für den Neustart des Schaubergwerks fehlt nun nur noch eins: die Aufhebung der aktuellen Kontaktbeschränkungen.