Langewiesen. Zwei Tage wandelte Andreas Frei als Weihnachtsmann über den Weihnachtsmarkt in Langewiesen. Als einer der „Freunde des Mittelalters“ aus Großbreitenbach hatte er sich eine ganz besondere Rute aus Wurzeln geschnitten. Die Wurzel sei von je her das Symbol für Magie und die heilenden Kräfte der Natur, behauptet er. Und auch wenn der rote Mantel seine Geschichte in der Neuzeit habe, das Gewand und die Farben, die er trage, habe es so auch schon im Mittelalter gegeben.

Am Sonntag zauste dem Weihnachtsmann ein kräftiger Wind durch den Bart. Der sorgte leider dafür, dass von den 80 Ständen, an denen es am Samstagabend noch rege Geschäftigkeit gab, am Sonntag 70 verschwunden waren. Der große Knoblauchstand war in der Nacht zum zweiten Mal durch anhaltende Böen zerstört worden.

Organisatorin Sabrina Wotjak erfuhr darauf hin von der Feuerwehr, dass die Händler im Freien ihr Geschäft nun auf eigene Gefahr am Sonntag eröffnen.

Am Samstag noch war die Wetterfee des MDR auf dem Markt. Den Sturm hatte auch sie nicht vorhergesagt. „Ich bin schon etwas traurig“, bekannte die Mitarbeiterin im Heinse-Haus. „Wir habe monatelang alles vorbereitet und neue Dinge in das Programm aufgenommen. Und dann spielt das Wetter nicht mit.“

Andreas Frei aus Großbreitenbach vom Verein „Freunde des Mittelalters" trotzte als Weihnachtsmann dem Sturm. Foto: Andreas Heckel

Eine der Neuerungen, der Stelzenläufer, musste bei Windstärke 8 absagen – verständlich. Immerhin, die Händler in den Buden auf dem Marktplatz trotzten dem Sturm. Im Rathaus gab es bei den Handwerkern viel zu entdecken.

Das Heinse-Haus mit seinem Märchengarten war gut besucht und wartete mit neuen weihnachtlichen Geschichten auf. Neu im Programm war auch das Puppenspiel in der Liebfrauenkirche, die auch in Zukunft mehr in den Weihnachtsmarkt eingebunden werden soll. Und auch die Bemühungen, bei der Auswahl der Händler noch mehr auf weihnachtstypische Angebote zu achten, wurde von den Besuchern honoriert. Besonders gut kam bei ihnen der große Stand mit Holzspielzeug an. Neben Waffeln, Glühwein und Bratwurst behauptete sich auch ein sogenannter Foodtruck mit Burger-Spezialitäten.