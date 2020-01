Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leerstehende Häuser auf dem Land mit Leben füllen

Drei Studenten der Fachhochschule Erfurt werben seit Freitag an einem leerstehendem Haus in Großbreitenbach für ihre Aktion „Gemeinschaft schafft Raum“. Es geht um Vermarktungsideen für Leerstandsimmobilien in Ortszentren auf dem Land. Dazu soll am Sonntag, 26. Januar, ab 15 Uhr, ein Tag der offenen Tür in der Hauptstraße 141 stattfinden. Hintergrund der Aktion ist, dass in den Städten Wohnraum knapp wird. Im Vordergrund ist Thorben Sell zu sehen. Er ist Student der Stadt- und Raumplanung.